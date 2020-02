10 ameliyat geçirdi, 5 yıl sonra yürüyebilecek

Denizli’de, 5 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından sol uyluğunda meydana gelen kırık sonrası 10’dan fazla cerrahi müdahale geçiren ve bu operasyonların kemik komplikasyonu olarak enfeksiyon sonucu dayanılmaz ağrılar çeken şahıs, sağlığına kavuşabilecek.

Hasan Kaplan (39), 5 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından sol bacağında oluşan kırık sebebiyle 10’dan fazla cerrahi müdahale atlattı. Tavsiyeler üzerine Özel Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Necip Özateş’e başvuran Kaplan, yapılan tetkikler üzerine bacağına yerleştirilen bir implat ile mevcut kemik enfeksiyonunun önlenmesi için kemik rezeksiyonu, kemik uzatma ve kazandırma konusunda girişimde bulunuldu. Kaplan, 5 yıl önce bir trafik kazası sonrası sol uyruğunda sürekli devam eden kirli akıntı bacakta şişlik ve belirgin ağrılar sebebiyle yürüme aksaklığına neden oldu. Kaplan ardından farklı hastanelerde geçen 5 yıllık süre içinde 10’dan fazla cerrahi müdahale geçirse de sağlığına kavuşamadı. Sonrasında Dr. Özateş ile görüşen Kaplan bir kez daha ameliyat olmaya karar verdi. Dr. Özateş, yaklaşık 4 saat süren ‘İlizarov Eksternal Fiksatör’ yani kemik rezeksiyonu ve uzatma ameliyatı yaptı. Yapılan ameliyat ile Kaplan sağlığına kavuşurken ilerleyen günlerde tekrara yürüyebileceği kaydedildi.



“Enfekte alanı tamamen biz ortadan kaldırdık”

Gerçekleştirilen ameliyat ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Özateş, hastanın kendilerine yoğun ağrılar şikayeti ile geldiğini ve önceden 10’dan fazla ameliyat olmasına rağmen ağrılarından kurtulamadığını söyledi. Dr. Özateş, “Araç içi trafik kazası sonrasında sol uyruğunda bir kırık meydana geliyor. Yapılan tedaviler sonrasında bir komplikasyon olarak cerrahi sahada bir kemik enfeksiyonu gelişiyor ancak geçen bu 5 yıl süre içerisinde bu enfeksiyon tedavisinde net bir başarı elde edilemiyor. Yapılan tedavilere ve cerrahi tedavilere rağmen ki hastamız 10’nun üzerinde cerrahi müdahale geçirmiş. Ancak biz hastamızı önceki yıllardan da bildiğimiz için yoğun ağrıları vardı. Tedavilerden tam istediğimiz ölçüde de başarı sağlanamadı. En son hastamıza uyguladığımız cerrahi bu enfekte alanı tamamen biz ortadan kaldırdık. Enfekte olan kemiği tamamen vücuttan uzaklaştırıp kurduğumuz sistem üzerinden hem bu alanı telafi edici hem boyda kısalık yapmayacak bir fiksasyon uyguladık. Hem bu şekilde enfekte alan ortadan kalktı, aynı zamanda kemiğe uyguladığımız diğer müdahalelerle de bir taraftan kemik uzamaya devam edecek ve enfektif alan bu şekilde kapatılmış olacak” dedi.



“Süreç daha da devam edecek biraz zahmetli bir süreç”

Ameliyatın 4 saat sürdüğünü ve her hangi farklı bir olumsuz durumun gelişmediğini sözlerine ekleyen Dr. Özateş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Vücutta her an gibi bir uzuv kısalığı oluşmayacak. Aynı zamanda da enfeksiyonla mücadelemizle yine buraya yönelik antibiyotikler vererek devam etmekteyiz, şuan için hastamız gayet iyi durumda ağrısı belirgin ölçüde azaldı. Tabi ki bu süreç daha da devam edecek biraz zahmetli bir süreç ama ümidimiz bu rahatsızlığından tamamen artık kurtulmuş olması şeklinde ve şuan ki durumu gayet iyi hastamızın.



“Daha önce gittiğim hastanelerde doktorlar kesin bir çözüm söylemedi”

Başarılı geçen ameliyatın ardından taburcu olarak sağlığına kavuşacağı anı dört gözle bekleyen Kaplan ise “Geçen yıl başka bir hastanede olduğum ameliyatta bulaşan enfeksiyondan dolayı tekrar tekrar ameliyat oldum ama sonuç elde edemedim. Sonra bir tanıdığımın tavsiyesi ile Özel Denizli Tekden Hastanesine geldim ve Dr. Necip Özateş hocamızla tanıştık. Kendisi bizle fazlası ile ilgilendi ve başarılı bir ameliyat geçirdik. Kendisine teşekkür ederim" dedi.

