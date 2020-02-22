Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Denizlispor, Süper Lig’in 23. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yeni Teknik Direktörü Bülent Uygun gözetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, pas ve taktik çalışmalarıyla son buldu.

Dün gerçekleşen antrenmanda sakatlanan ve sol kasığında yırtık tespit edilen Kibong Mbamba antrenmana katılmadı. Tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Yeşilsiyahlılar, yarın son antrenmanını Denizli’de gerçekleştirerek daha sonra hava yolu ile İstanbul’a gidecek.

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