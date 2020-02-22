Pamukkale Gençlik Meclisi Lise Temsilcileri belirlendi Gençlik Meclisi Başkanı Sarıtekin oldu

Denizli Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nde, yürütme kurulu üyelerinin seçimini tamamladı. Lise temsilcilerinin belirlendiği seçime katılan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Genç fikirlerin ve gençlerinin heyecanın belediye hizmetlerine yansıtmayı hayal ediyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yürütme kurulunda yer alacak lise temsilcileri belirlendi. Başkan Örki’nin de katılımı ile gerçekleşen seçim, Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ayhan Soyfidan, Konsey üyeleri ve Pamukkale İlçesinde bulunan 41 devlet lisesinden öğrenciler katıldı. Her liseden 1 erkek ve 1 bayan öğrencinin temsilci olarak katıldığı Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi yürütme Kurulu üyeliğine 4 kişi seçildi. 1530 yaş arasında gençlerin faaliyetlerde bulunduğu Pamukkale Belediyesi Gençlik Meclisi’nin yürütme kurulu üyelerinin belirlenmesinin son basamağı olan lise temsilcilerinin seçiminde gençler temsilcilerini oy kullanarak belirledi.



“Gençler bizim için çok önemli”

Seçimlere katılan ve gençlerle sohbet eden Örki, belediyelerin yerel idare birimi olduğunu ve görevinin milletin taleplerini yerine getirmek olduğunu vurguladı. Başkan Örki, seçime katılan lise öğrencilerine yönelik yaptığı konuşmada, “Yerel idareciler olarak 18 yaş altında kalan insanlar bizim için çok değerlidir. Bu ilçeyi yönetirken ve şekillendirirken onların görüş ve taleplerinin alınması bizim için çok önemli. Şu anda ilçemizde bulunan liselerin tamamının temsilcileri burada. Sizler yürütme kurulu seçimini gerçekleştireceksiniz. Sizler liselerde belediye hizmetlerinde etkin olacak, bizlerin yapmış olduğu faaliyetlere ışık tutacaksınız. Gençlik, spor, sağlık, eğitim aklımıza gelebilecek hayata dair ne varsa çizebileceğimiz yolları daha etkili ve verimli bir şekilde, en güzeliyle çizebilmemiz için sizlerin de görüşlerini almayı çok önemsedik.Genç fikirlerin ve genç heyecanın belediye hizmetlerine aktif bir şekilde yansıtılmasını hayal ederiz ve isteriz. Bunu da başarabileceğimize kesin inanıyorum. Siz gençlerin enerjisini biz yanımıza aldığımız takdirde daha başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Bugünkü bu toplantımızın hayırlara vesile olmasınıtemenni ediyorum” diye konuştu.



Gençlik Meclisi Başkanı Sarıtekin oldu

Pamukkale Belediyesi Gençlik Meclisi’nin yürütme kurulunda yer alacak lise temsilcileri yapılan seçimle belirlendi. 41 devlet lisesinin katıldığı seçimde, en çok oyu alan 4 lise temsilcisi Özlem Ertekin, Mustafa Yurtoğlu, Sude Dağdaş, Deniz Yıldırım oldu. Daha önce yapılan seçimle 11 üyesini belirleyin Gençlik Meclisi, bu seçimle birlikte belirlenen 4 üye ile yürütme kurulunda yer alan 15 ismi seçmiş oldu. Pamukkale Belediyesi Gençlik Meclisi yürütme kurulu üyeleri bir araya gelerek başkanını belirledi. Buna göre Emre Sarıtekin, Gençlik Meclisi Başkanlığı’na getirilirken, Başkan yardımcılıkları Oğuzhan Faik Sevinç ve Gülşah Kosararslan oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.