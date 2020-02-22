PAÜ Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi inşaatında sona yaklaşıldı Rektör Bağ: “Hastanemiz günlük 200 ile 300 hastaya hizmet verecek”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, kısa bir süre sonra açılacak (PAÜ) Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinin günlük 300’e yakın hastaya hizmet vereceğini kaydederek, “İnanıyorum ki Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden insanlar bölgenin şifalı termal suları ile PAÜ’nün sağlık alanında deneyiminin bir araya geleceği hastanemizde şifa bulacaklar” dedi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 2017 yılında yapımına başlanan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi inşaatını Türkiye’den farklı kalkınma ajanslarının yetkilileri ile birlikte inceleme yapan Rektör Prof. Dr. Bağ, öncelikle acil servis ve poliklinik binalarının hizmete açılacağını söyledi.

İnceleme ziyaretine Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, PAÜ Hastaneleri Yönetimi, Daire Başkanları ile Bursa, Eskişehir, Bilecik, Zafer, Güney Marmara ve Güney Ege Kalkınma Ajanslarından yetkililer katıldı.



Son yapılan yenilikler yerinde incelendi

Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi’nde ilk olarak hizmete açılması planlanan acil servis ve poliklinik hizmetlerinin verileceği binalarda incelemelerde bulunan Rektör Bağ ve beraberindeki heyet, inşaatın yapımını gerçekleştiren firma yetkilileri tarafından çalışmalar konusunda bilgiler verildi. Yapımı devam eden yemekhane, kafeterya, termal sağlık alanı, bilimsel toplantılara da ev sahipliği yapacak olan konferans salonu, açık ve kapalı termal havuzlar ile hasta odaları alanlarında da incelemelerde bulundu. Son yapılan yenilikleri yerinde inceledi.



Araçların sebep olabileceği gürültü en az indirilmesi hedefleniyor

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, yetkililer ve kalkınma ajansı yetkililerine hastane binasının fiziki imkanları, bölgenin termal sağlık turizm potansiyeli ve tedavi olanakları hakkında bilgi verdi. Rektör Danışmanı Dr. Turgay Sehil ise hastane inşaatında detaya önem verdiklerini ve hastane otoparkını zemin kata yaparak böylece araçların sebep olabileceği gürültüyü en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti.



“Hastanemiz günlük 200 ile 300 hastaya hizmet verebilecek”

Ziyarette açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, “Yapımı hızla devam eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizin inşaatını Üniversite ve hastane yönetimimizle birlikte yakından takip ediyoruz. Konu hakkında sık sık toplantılar düzenleyip yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Hastanemizin hizmete girmesi ile birlikte gerek ilimiz gerek bölgemiz gerekse de Ülkemiz termal sağlık alanında çok önemli bir merkeze kavuşmuş olacak. İnanıyorum ki Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden insanlar bu bölgenin şifalı termal suları ile Pamukkale Üniversitesi’nin sağlık alanında deneyiminin bir araya geleceği bu hastanemizde şifa bulacaklar. İlk etapta en önemli gördüğümüz acil servis ve poliklinik hizmeti vereceğimiz binaları hizmete açmayı planlıyoruz. Açıldıktan sonra günlük 200 ile 300 hastaya hizmet verebilecek noktada olacağız. Bugün ise Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kalkınma ajanslarımızın yetkilileri ile bir araya geldik” dedi.

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