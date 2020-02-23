Denizlispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

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Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor, Süper Lig'de 23.hafta müsabakasında yarın saat 20.00'da karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sonlandırdı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken idman pas ve taktik çalışmalarıyla son buldu.

İdmanda tedavileri devam eden Kibong Mbamba, Thiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşlinde çalışmalarına devam etti.

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