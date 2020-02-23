Oktay’dan Denizli’nin tek kadın futbol takımına destek sözü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ‘yiğido’ dövizi ile karşıladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisinden destek isteyen Denizli’nin tek kadın futbol takımı olan Horozspor oyuncularının bu isteğini geri çevirmeyerek, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli’ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, esnafları ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Oktay’a, protokol üyeleri kentin eşsiz tatlarından irmik helvalı dondurma ikramında da bulundu. Gezide Oktay kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen esnaf ve vatandaşların istediğini geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Ziyareti sırasında Oktay’a kendisine hediye edilen Denizlispor atkısını da takarak dolaştı. 87 yaşındaki tekerlekli sandalyede oğlunun gezintiye çıkardığı yaşlı bir kadını gören Oktay, yaşlı kadın ile bol bol sohbet ederek kendisinden dua istedi.



Oktay’ı bu pankart ile karşıladı herkesten alkış aldı

Bir esnaf ise Oktay’ı ‘Devlet millet tek yürek Bozok Yaylasının yiğodusu hoş geldin’ dövizi ile karşıladı. Dövizi gören Oktay, esnafa teşekkür etti. Protokol üyeleri ise esnafın bu hareketini alkışladı.

Oktay gezisinde yanına gelen ve kendisinden destek isteyen Denizli’nin tek kadın futbol takımı olan Horozspor oyuncularının bu isteğini geri çevirmeyerek, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Oktay gezinin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette Başkan Zolan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a belediye çalışmaları hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

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