Taraftar grupları arasındaki gerginliği polisin müdahalesi önledi

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe’yi 31 mağlup ettiği derbinin ardından kutlama yapmak isteyen sarı kırmızı taraftarlar ile deplasman maçına gitmek için aynı yerde bekleyen Denizlisporlu taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Yunus timleri yaptıkları müdahale ile gerginliğin büyümesinin önüne geçti.

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Fenerbahçe’yi 31 mağlup etmesinin ardından Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar galibiyet sevinci yaşadı. Bu sırada yarın oynanacak Kasımpaşa maçına gitmek için aynı yere gelen Denizlisporlu taraftarlar ile karşılaşan sarı kırmızılı taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Gerginlik çevrede devriye gezen yunus timleri ve diğer polis ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden sonlandı.

Olay polislerin iki taraftar grubunu bir birinden uzaklaştırmasının ardından sona erdi.

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