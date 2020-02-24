Denizli’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

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Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

TavasMuğla kara yolu Medet Mahallesi çıkışında meydana gelen kazada sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile 48 L 4091 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taklalar atan otomobil orta refüje ters dönerek durabildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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