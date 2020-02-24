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Polisten apart, otel ve umuma açık alanlara yönelik denetim Kurallara uymayan işletmelere 54 bin 780 ...

İHA

Denizli'de polis tarafından son bir haftada iş yeri, apart, otel ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen iş yerlerine 54 bin 780 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde polisin girdiği 3 iş yerinde ise kumar oynandığını tespit edildi.

Polisten apart, otel ve umuma açık alanlara yönelik denetim Kurallara uymayan işletmelere 54 bin 780 TL idari para cezası kesildi

Denizli’de polis tarafından son bir haftada iş yeri, apart, otel ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen iş yerlerine 54 bin 780 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde polisin girdiği 3 iş yerinde ise kumar oynandığını tespit edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1723 Şubat tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları, iş yeri, apart, otel ve umuma açık olan 351 noktada denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 3 iş yerine eksik belge ile faaliyet göstermek ve sigortasız işçi çalıştırmaktan, 3 iş yerine kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan, 1 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten, 1 iş yerine açıktan alkol sunumu yapmaktan 8 iş yerine idari para cezası kesildi. Polisler tarafından yapılan denetimlerde 2 iş yerinde gelen müşterilere konsomatrislik yapmaktan 13 kişiye de idari para cezası kesildi.

Geçici apart noktalarına sıkı denetim
Yapılan çalışmalar neticesinde konaklama yerlerine 12 ayrı adreste bulunan 108 apart dairesi kontrol edildi. 4 apart dairesi sahibine ve yetkilisine kimlik bildirmeme kanunu kapsamında 36 bin lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, denetlemeler kapsamında kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 20 bin 335 TL, 100 Amerikan Doları ve 338 adet oyun pulu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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