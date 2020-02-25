DP Denizli İl Başkanı Çelik yaşamını yitirdi

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- DEMOKRAT Parti (DP) Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, geçirdiği kalp krizi sonrası tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, 22 Şubat'ta ziyaretine gittiği bir yakının iş yerinde aniden fenalaşınca, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çelik, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilirken beyin kanaması geçiren Çelik, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Çelik'in ölümü ailesi, partililer ve sevenlerini yasa boğdu.

Çelik'in cenazesinin bugün ikindide kılınacak namazın ardından Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

DP Denizli İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İl Başkanımız Aşkın Çelik'i geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması sonucu maalesef kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız büyüktür. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Demokrat Parti camiamıza ve sevenlerine sabırlar ve başsağlığı diliyoruz" denildi.



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