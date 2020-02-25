Denizli’de gençler fikirleriyle yarıştı Başkan Zolan: “Gençlik demek hazine demektir” Denizli Liselerarası Münazara Turnuvası sona erdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Geleneksel 8. Denizli Liselerarası Münazara Turnuvası sona erdi. 47 takımın katıldığı turnuvada ödüller sahiplerini buldu.

PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen turnuvanın ödül töreni ve final programına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 47 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Erbakır Fen Lisesi, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi, Yaşar Kımıl Fen Lisesi ve Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi mücadele etti. “İnsan anı yaşama öğretisinden memnundur, memnun değildir?” konusunun tartışıldığı mücadelede şampiyon Erbakır Fen Lisesi İz Takımı olurken, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Yaşar Kımıl Fen Lisesi üçüncü oldu.

“Geçmişini bilen, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir gençlik hedefliyoruz”

En iyi konuşmacı ödülünü ise Özel Fen Lisesi öğrencisi Nisa Nur Çiçek kazandı. Turnuvanın gençler açısından büyük bir kazanım sağladığına dikkat çeken Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, “Toplumuyla, ülkesiyle barışık, geçmişini bilen, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir gençlik hedefliyoruz. Münazara Turnuvası sizlerin kişisel gelişimine ve öz güveninize kavuşmanızı sağlayacak. Bu turnuvaya katılan her okulumuz ve öğrencimiz kazanmıştır” dedi.

“Gençlik demek hazine demektir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise gençliğin hazine olduğunu belirterek, "Sizlerin donanımını artırmak ve daha özgüvenli olma noktasında katkı sağlamak için Gençlik Meclisimiz bu turnuvayı gerçekleştirdi. Buraya katılan ve yarışan herkesi tebrik ediyorum. Burada fikirler yarıştı ama gönüller bir oldu. Gençlerimiz bizim her zaman en büyük umudumuzdur” dedi.

Programın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler turnuvanın ödüllerini verdi.

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