Denizli’nin Çivril ilçesinde jandarma ekipleri tarafından eğlence merkezlerine yönelik yapılan operasyonda izinsiz konsomatrislik yaptığı belirlenen 10 kadın şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçe genelinde eğlence merkezlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında izinsiz çalıştıkları belirlenen 10 konsomatris kadına idari para cezası kesildi. Jandarma tarafından yapılan operasyonlarda eğlence mekanında bulunan şahıslara yönelikte Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması da yapıldı.

Denetimlerde ayrıca jandarma iş yeri sahiplerine ve sorumlularına idari para cezası da uyguladı.

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