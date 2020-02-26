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(Özel) Korona virüsü, telefon piyasasını olumsuz etkiledi Telefon parçalarının fiyatları arttı

İHA

Telefon parçalarının neredeyse tamamının üretildiği Çin'de ortaya çıkan korona virüsü, piyasayı olumsuz etkiledi. Türkiye geçici süreyle Çin'den ürün alımını durdururken, telefon aksesuarı ve yedek parça fiyatları yükseldi. Telefon teknik servis çalışanı Ramazan Emer, "Çin'den parça ithal edemediğimiz için burada elimizde olan malzemeleri toptancılarımız fiyatlarını yükseltti" dedi.

(Özel) Korona virüsü, telefon piyasasını olumsuz etkiledi Telefon parçalarının fiyatları arttı

Telefon parçalarının neredeyse tamamının üretildiği Çin’de ortaya çıkan korona virüsü, piyasayı olumsuz etkiledi. Türkiye geçici süreyle Çin'den ürün alımını durdururken, telefon aksesuarı ve yedek parça fiyatları yükseldi. Telefon teknik servis çalışanı Ramazan Emer, “Çin’den parça ithal edemediğimiz için burada elimizde olan malzemeleri toptancılarımız fiyatlarını yükseltti” dedi.
Çin’deki korona salgını cep telefonu piyasasını olumsuz etkiledi. İthalatçıların salgın sebebiyle Çin’e gidememesinden dolayı piyasada yedek parça ve aksesuar sıkıntısı başladı. Sıkıntı beraberinde zam dalgasını da getirdi. Esnaf ise bu durumdan dolayı müşterilerinin de sıkıntı çektiğini belirtti. Esnaf Mustafa Gözükızıl, “Çin’deki korona virüsü şu anda piyasayı olumsuz bir hava ile etkiledi. Hatta bazı ürünlerde stoklar tükenmek üzere ama elimizden geldiği kadar direniyoruz. Fiyatlarda geçiş yapmamaya çalışıyoruz. Fiyatlar yükseliyor ama biz şu anda müşterimize yansıtmıyoruz ve tüketim de dediğimiz gibi hızla devam ediyor. Bu telefon sektöründe insanların ihtiyaçları var. Elimizden geldiği kadar direneceğiz” dedi.

“Her sene Çin’de olan bir tatil”
Telefon teknik servis yetkilisi Nazif Yetim de korona virüsünün aslında etkilemediğini, Çin’de her yıl telefon malzemeleri açısından tatil olduğunu söyledi. Yetim, “Korona virüsü ile ilgili her yerin kapandığı üretim yapılmadığı söyleniyor ama bu her sene Çin’de olan bir tatil. Nisan ayının 8’ine kadar bu tatil var yüzde 50 kapasiteyle her sene bu üretim yapılıyor. Bu birkaç tane toptancının piyasayı kızıştırmak, elindeki malı satmak, kara borsa yapmak için uydurduğu birkaç tane yalandan bir tanesi aslında ben böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. İşte Çin’den alışveriş yapan ithalatçılarımız var, onlarla çalışan toptancılarımız var. Bu sadece bana bir şehir efsanesi gibi geliyor” şeklinde konuştu.

“Toptancılar fiyatları yükseltti”
Telefon teknik servis tamiri yapan Ramazan Emer ise telefon piyasasında parça bakımından çok fazla etki ettiğini belirtti. Emer, “Korona virüsünden dolayı Çin’den parça ithal edemediğimiz için burada elimizde olan malzemeleri toptancılarımız fiyatları yükseltti. Bu bize, bizden de müşterilerimize yansıdı. Bundan dolayı müşterilerimizin azalması müşteri kaybımız çok fazla oldu” dedi.
Vatandaşlar ise sıfır telefonların fiyatlarının yükselmesi sebebiyle, ikinci el telefonlara ilgi gösteriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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