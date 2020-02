Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk milletinin tarihinde ‘soykırım ya da katliam’ gibi hiçbir insanlık suçunun olmadığını kaydederek, “Ecdadımız gittiği her yerde bulunduğu her yerde imha değil ihya etmiştir. Ecdadımızla, geçmişimizle ne kadar övünsek gurur duysak azdır, şükürler olsun” dedi.

26 Şubat 1992'de 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı'nın 28. yıl dönümü dolayısıyla Denizli’de anma töreni düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Hocalı Katliamı anısına yaptığı AzerbaycanKarabağ Parkı’ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı ve öğrenciler katıldı. Anma programı, çelenk sunumunun ardından Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunması ile devam etti.



“Ecdadımızla, geçmişimizle ne kadar övünsek gurur duysak azdır, şükürler olsun”

Programda bir konuşma yapan Başkan Zolan, Hocalı’nın bir katliam değil adeta bir soykırım olduğu vurgusunda bulundu. Türk toplumunun tarihine bakıldığı zaman hiçbir zaman bir millete karşı değil katliam yapmak hiçbir şekilde dokunulmadığını kaydeden Zolan, “İmha değil ihya etmiştir. Ve tabi ki bugün bir çok ülkede ülkemize yönelik saldırılar da söz konusudur. Geçmişimiz ile ilgili bazı kara lekeler sürmek ile ilgili gayret söz konusudur. Şunu bilin ki biz millet olarak asil millet olarak hiçbir zaman insanlık suçuyla yüz yüze yan yana gelmek bir kenara aklımızdan bile geçmemiştir. Gittiğimiz yerlerde insanların dinine, diline karışmamışızdır. Hürriyetlerine karışmamışızdır. Ecdadımızla, geçmişimizle ne kadar övünsek, gurur duysak azdır, şükürler olsun. İnşallah bu yürüyüşümüz ilelebet aynı şekilde mazlumun yanında zalimin karşısında olacağız. Bugün Hocalı Katliamı ile ilgili bir araya geldik. 1992 yılında Ermenilerin uzun süre kuşattığı ve bir gece yoğun şekilde girerek oradaki tüm canlıları tüm insanları ortadan kaldıracak şekilde katliam yapmışlardır. Katliam hafif kalır soykırım yapmışlardır. Gözlerini oymuşlardır, cesetlerde her türlü insanlıkla ilgili yakışmayacak her türlü muameleyi yapmışlardır. Tabi herkes kendine yakışanı yapar. Bizim ecdadımız gittiği yerleri ihya etmiş ama başka ülkeler oraları sömürge olarak görmüş oradaki insanları imha etmiş” diye konuştu.

Etkinlik konuşmaların ardından sona erdi.

