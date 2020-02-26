Denizli’nin Çivril ilçesinde kendisini ‘jandarma yüzbaşı’ olarak tanıtan dolandırıcı 84 yaşındaki yaşlı adamı ve karısını yaklaşık 30 bin TL dolandırdı. Olay üzerine harekete geçen jandarma ekipleri sahte yüzbaşıyı gözaltına alırken, diğer suç ortaklarını ise yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın ayrıca yaşlı çiftten aldığı 30 bin lira ise henüz bulunamadı.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Karayahşiler Mahallesi'nde meydana geldi. 84 yaşındaki Hüseyin Salmaz’ı arayan Musa K. isimli şahıs, kendini jandarma yüzbaşı olarak tanıtarak, kendisine yardımcı olmak için aradığını söyledi. Telefonda yaşlı adama ‘bir kadını öldürerek altınlarını çaldığı ve o altınları başkasına sattırarak paraları aldığını’ söyledi. Yaşlı adamın telefondan bir an bile ayrılmasına izin vermeyen Musa K., jandarmaların eve arama yapmak için geleceklerini ve bu olayın tüm köy halkı tarafından duyulacağını söyleyerek, telefonu kapatmadan dışarıya çıkmasını, gönderdiği jandarma mensubuna evdeki paraları ve değerli eşyaları vermesini istedi. Dışarıya çıkan Salmaz gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen şahsa evde bulunan yaklaşık 30 bin TL’yi bulan parayı verdi.

Telefonda tekrar Salmaz’la konuşmaya devam eden Musa K., savcılığın olayla ilgili çalışmasının bitiminin ardından bir saat sonra paraları kendisine teslim edeceklerini söyledi.



Musa K., jandarmanın titiz çalışması sonrası yakalandı

Olaylar yaşanırken eşi Ümmü Salmaz’ın uyarılarına kulak asmayan yaşlı adam aradan 2 saat geçmesinin ardından kendisini arayan olmayınca muhtar olan yeğeni Hasan Salmaz’ı arayarak durumu anlattı. Yeğen, amcasının telefonu üzerine ‘156’yı arayarak jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yaşlı çiftin ifadesinden ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayı Musa K. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Musa K., jandarmanın titiz çalışması sonrası yakalandı. Aramalar sonrası yaşlı adamın teslim etmiş olduğu 30 bin lira ise bulunamadı.



“Ben ‘jandarma yüzbaşıyım’ dedi”

Kendilerini jandarma yüzbaşı olarak tanıtan kişilerin bütün bilgilere hakim olduğunu dile getiren Hüseyin Salmaz, “Telefon geldi. Elime aldım 'alo' dedim. Sen Hüseyin Salmaz mısın? Evet dedim. Annemin adını babamın adını sordu. Ben jandarma yüzbaşıyım dedi. Senin menfaatin için telefon açtım, hapishaneye girme dedi. Bende ne yaptım da hapishaneye gireceğim dedim. Sen köyde bir kadını öldürmüşsün, altınları almışsınız adamlara vermişsin onlar satıp paraları sana vermişler dedi. Böyle bir şey yok. Kadını tanıyorum ama cenazesine bile gidemedim. Sonra jandarmalar gelir evini darmadağın ederler. Bütün köye yayılır dedi. Telefonu bırak dışarıya çık gönderdiğim adamı içeriye al kaç para verdilerse hepsini o adama ver, gelsin. Savcının görevi bitince biz paraları hesap ederiz, alıp getiririz beraber dedi. Dışarıya çıktım. Dışarıda gençler kenarda oturuyorlardı ‘telefonla arayanlar sizler misiniz’ dedim, ‘hayır’ dediler. Baktım etrafıma sağ tarafımda telefonla biri durmadan konuşuyor. Onun yanına gittim ‘sen misin gelen’ dedim. ‘Evet’ dedi. Kahvede gençler şüphelenmiş ama ben olunca bir şey demiyorlar. Aldım geldim burada hiç konuşmadan hanıma sen paraları getir dedim. Hanım da aldı geldi, 4 bin TL, 2 bin 100 euro bozuk paralar vardı, verdik hepsini aldı gitti” dedi.



“Kapatma ver o telefonu ben onları mars edeyim “

Olanlardan şüphelenmesi üzerine eşinden telefonu isteyen Ümmü Salmaz, “Ben giriyorum, çıkıyorum baya 2 saat konuştu. Hacı sen kiminle konuşuyorsun dedim. Telefonu kapattı, kapatma ver o telefonu ben onları mars edeyim dedim. Parayı getir diyor, yok para dedim. Getir dava var diyor. O paraları bana verdirtirdi” şeklinde konuştu.

Öte yandan, jandarma tarafından yakalanan sahte yüzbaşı adliyeye sevk edilirken, yaşlı adam ile konuşması ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

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