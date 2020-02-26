Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli’de 2019 yılında 6 bin 813 evlilik olurken, 2 bin 597 çift ise boşandı. Denizli boşanma oranı ile Türkiye’de 4. kent oldu.

TÜİK verilerine göre, Denizli’de evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 6 bin 813 oldu.

Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Denizli’de 2019 yılında binde 6,60 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Denizli, kaba evlenme hızı en yüksek 30. kent oldu.

2019 yılında Denizli’de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,8’e yükseldi. Kadınlarda ise evlilik yaşı 24,7’ye yükseldi.



Denizli boşanma oranı en yüksek kentlerden birisi

Denizli’de boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 2 bin 597 oldu. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 155 bin 47 oldu. Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Denizli’de 2019 yılında binde 2,52 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Denizli, kaba boşanma hızı en yüksek 4. kent oldu.

Denizli’de 2019 yılında boşanan çiftler yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok boşanma erkeklerde 3539 ve kadınlarda da 3539 yaş grubunda gerçekleşti. 3539 yaş grubunda boşanan erkek sayısı 502, 3539 yaş grubunda boşanan kadın sayısı 562 oldu. En az boşanma ise erkeklerde ve kadınlarda 1619 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunda boşanan erkek sayısı 2, boşanan kadın sayısı 25 oldu.



Vatandaşlar durumu aile yapısının yozlaşmasına bağladı

Denizlililer ise bu tablo karşısında şaşırmadıklarını kaydederek çevrelerinde evlilikler olduğu gibi boşanmaların da çok olduğunu söyledi. Kadınlar ve erkekler kendi hemcinsleri açısından olaya bakarak, boşanmaların yüksek olmasını ise aile yapısının son yıllarda daha fazla yozlaşmasına bağladıklarını ifade ettiler.

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