Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 23 yıldır Denizli'ye hizmet ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 23 yıldır Denizli'ye hizmet ediyor

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, geçtiğimiz günlerde hayata geçirdikleri 'Sivil Toplum Akademisi' ile birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaklarını kaydederek, "Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 23 yıldır Denizli'ye hizmet ediyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 23 yıldır Denizli'ye hizmet ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, geçtiğimiz günlerde hayata geçirdikleri ‘Sivil Toplum Akademisi’ ile birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaklarını kaydederek, “Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 23 yıldır Denizli'ye hizmet ediyor” dedi.
Değirmenci ve meclis başkanları, Denizli Valisi Hasan Karahan'ı ziyaret etti. Bir süre önce olağan genel kurullarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi meclisleri, Vali Hasan Karahan’ı ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Baran Akın, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, Çocuk Meclisi Başkanı Didar Melek Armutcuk ve meclislerin yürütme kurulu üyeleri katıldı. Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, 1997 yılında kurulan ve Belediye Yasası ile statü kazanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin 23 yıldır toplumun her kesimine dokunmaya çalıştığını belirterek, "Çalışmalarımız sosyal belediyecilik çerçevesinde gerçekleşiyor. İnsanların yaşam standardını yükseltmek ve Denizli’de güzel projelerin hayata geçirilmesi gibi birçok hedefimiz var" dedi.

"Kent Konseyi toplumun tüm kesimlerine hitap ediyor"
Kent Konseyi bünyesinde toplumun tüm kesimlerine hitap edebilecek meclisler olduğunu anlatan Değirmenci, "Meclislerimiz ile toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya çalışıyoruz. Bunların yanı sıra 2012 yılında başlatılan ödüllü projemiz ‘Sağlıklı Evlilik Okulu’ büyük bir ilgi ile devam ederken buna ek olarak kursiyerlerimizin talebi doğrultusunda ‘Hamilelik Okulu’ projemizi de hayata geçirdik. Ayrıca mahalle meclislerimizin katılımı ile bir ilki gerçekleştirerek ilk yardım eğitimleri verdik. Kent Konseyi'nin toplumun en kılcal damarlarında yer almasını sağlamak adına mahalle muhtarlarımız başkanlığında şuan 28 farklı mahallemizde 'Benim Mahallem' projesini hayata geçirdik. Son olarak geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığımız Sivil Toplum Akademisi ile de birçok başarılı çalışmaların altına imza atacağız" dedi.

"Bu şehir bizim"
Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu kaydeden Denizli Valisi Hasan Karahan ise, “Kent konseyleri ile kentlilik bilinci, ait olma duygusu ile yaşadığın yere sahip çıkma bilinci ortaya çıkıyor. Burada yaşıyoruz ve bu şehir bizim. Bu şehri yaşanabilir, konforlu ve güzel hale getirmek bizim bu şehre borcumuzdur. Bunlar sizin çalışmalarınız ile daha çok şekil alacaktır. Aidiyet ve gönüllülük değerlerini topluma aşılamak lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bıçaklı gasp kamerada
YEREL HABERLER Bıçaklı gasp kamerada
Eski imam, çalıntı halıyı turist gibi davranan jandarmaya satmaya kalktı
YEREL HABERLER Eski imam, çalıntı halıyı turist gibi davranan ...
150 bin liralık dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı Jandarmanın dedektifleri JASAT, dolandırıcıyı kafede otururken yakaladı
YEREL HABERLER 150 bin liralık dolandırıcılığın detayları ortaya ...
(Görüntülü) Denizli'de Hocalı Katliamı unutulmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Denizli'de Hocalı Katliamı unutulmadı
Kadının sokakta bıçakla gasp edilmesi güvenlik kamerasında Kadını güpegündüz bıçakla gasp eden şahıs ve arkadaşını polis yakaladı
YEREL HABERLER Kadının sokakta bıçakla gasp edilmesi güvenlik ...
Denizlispor’da Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor’da Malatyaspor maçının hazırlıkları ...
2019’da Denizli’de 6 bin 813 çift evlendi, 2 bin 597 çift ise boşandı Boşanma oranında Denizli, Türkiye 4.'sü oldu
YEREL HABERLER 2019’da Denizli’de 6 bin 813 çift evlendi, 2 bin 597 ...
84 yaşındaki adamı jandarma yüzbaşı yalanı ile 30 bin lira dolandırdılar Telefon dolandırıcısı kendisini jandarma yüzbaşı olarak tanıtıp yaşlı adamı dolandırdı Sahte jandarmayı gerçek jandarma yakaladı Telefon dolandırıcısı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER 84 yaşındaki adamı jandarma yüzbaşı yalanı ile 30 bin ...
4 ay önce çaldığı ipek halıyı jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı Jandarma KOM ekipleri halı hırsızını turist kılığına girerek yakaladı JASAT halı hırsızının peşini bırakmadı
YEREL HABERLER 4 ay önce çaldığı ipek halıyı jandarmaya satmaya ...
Beğendiği çantayı böyle çaldı Hırsızlık anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Beğendiği çantayı böyle çaldı Hırsızlık anı ...
Başkan Zolan: “Ecdadımızla, geçmişimizle ne kadar övünsek gurur duysak azdır” “Ecdadımız gittiği her yerde bulunduğu her yerde imha değil ihya etmiştir” Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde Denizli’de anma programı
YEREL HABERLER Başkan Zolan: “Ecdadımızla, geçmişimizle ne kadar ...
Denizli’de KOBİ İhracat Seferberliği
YEREL HABERLER Denizli’de KOBİ İhracat Seferberliği
Denizlispor'da Rodallega yine sustu
YEREL HABERLER Denizlispor'da Rodallega yine sustu
Denizli’de gazetecilere ‘basın kartı’ yönetmeliği ve alma şartları anlatıldı
YEREL HABERLER Denizli’de gazetecilere ‘basın kartı’ yönetmeliği ve ...
(Özel) Korona virüsü, telefon piyasasını olumsuz etkiledi Telefon parçalarının fiyatları arttı
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüsü, telefon piyasasını olumsuz ...
Sigarayı bırakan klima ustası, 5 yılda 90 bin lira biriktirdi
YEREL HABERLER Sigarayı bırakan klima ustası, 5 yılda 90 bin lira ...
Market hırsızlığına ikinci tutuklama 
YEREL HABERLER Market hırsızlığına ikinci tutuklama 
Denizli’de 3.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Denizli’de 3.1 büyüklüğünde deprem
40 bin TL’lik market soygununda JASAT olayın peşini bırakmadı Market soyguncusunun suç ortağı da JASAT timi tarafından yakalandı
YEREL HABERLER 40 bin TL’lik market soygununda JASAT olayın peşini ...
Uysal, partisinin vefat eden il başkanının cenaze törenine katıldı Cenaze töreninde Çelik'in oğlu DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'a sarılarak gözyaşı döktü Uysal, Çelik'in oğlunu teselli etmeye çalıştı DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik toprağa verildi
YEREL HABERLER Uysal, partisinin vefat eden il başkanının cenaze ...
Denizli’de jandarma’dan konsomatris operasyonu İzinsiz çalıştıkları belirlenen 10 konsomatris kadına idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Denizli’de jandarma’dan konsomatris ...
Elektrik akımına kapılan işçi öldü
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Denizli’de gazetecilere ‘basın kartı’ yönetmeliği ve alma şartları anlatıldı
YEREL HABERLER Denizli’de gazetecilere ‘basın kartı’ yönetmeliği ve ...
Denizli’de gençler fikirleriyle yarıştı Başkan Zolan: “Gençlik demek hazine demektir” Denizli Liselerarası Münazara Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Denizli’de gençler fikirleriyle yarıştı Başkan Zolan: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X