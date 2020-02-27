21 yıllık polis, Avrupa 2'ncisi oldu



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de görev yapan 21 yıllık polis memuru Zekai Doruk, Antalya'da Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda, gümüş madalya kazandı.

Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zekai Doruk (46), 19-23 Şubat tarihleri arasında, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Ashihara Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Denizli Kick Boks İl Temsilciliği görevini üstlenen aynı zamanda da Wushu sporuyla da ilgilenen Doruk, milli formayı giydiği turnuvada artı 90 kilo kategorisinde Avrupa ikincisi oldu. 15 ülkeden 987 sporcunun katıldığı turnuvada gümüş madalyanın sahibi olan Doruk, büyük gurur yaşadı. Doruk, geçen yıl da 29 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katıldığı 4'üncü Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvası'nda da bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Turnuvadan madalyayla ayrıldığı için mutlu olduğunu belirten Doruk, "Spor ile iç içe yaşıyorum. 19 yıldır kick boks, 13 yıldır da wushu sporuyla ilgileniyorum. Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda derece elde ettiğim için çok sevinçliyim. Önümüzdeki dönemde de madalyalar kazanabilmek için çalışmalarımı sürdüreceğim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-02-27 09:15:26



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