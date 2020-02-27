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Kapkaç yöntemiyle çanta çalan kuaföre tutuklama 

DHA


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yüzde 60 bedensel engelli Ali Küçük'ü takip edip, çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen kuaför Kadir Yasin Avcu (24) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Avcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 22 Şubat'ta, Sümer Mahallesi'ndeki Üçgen kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yürüyerek, evine gitmeye çalışan, yüzde 60 bedensel engelli Ali Küçük'ün yanına yaklaşan kişi, çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp, kayıplara karıştı. Olay sırasında çantasını vermemek için direnirken, dengesini kaybederek, düşen Küçük, hafif yaralandı. Küçük'ün durumu bildirmesiyle harekete geçen polis, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kapkaç yapan kişinin, kuaför Kadir Yasin Avcu olduğu tespit edildi. Polis, 25 Şubat'ta Avcu'yu evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden Avcu, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bu sırada oğlunu elleri kelepçeli olarak gören Halime Avcu, "Çocuğumu görmek istiyorum. Ben anneyim, o bir şey yapmadı" diyerek, gözyaşı döktü. Kadir Yasin Avcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-02-27 13:58:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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