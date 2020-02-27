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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüsünden korunmak için bunlara dikkat

İHA

– Denizli'de, Çin’de başlayan ve giderek yayılan korona virüsüyle ilgili alınabilecek önlemler anlatıldı.
Pamukkale Üniversitesi Hüseyin Yılmaz Kongre Merkezinde Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Nida Kaçar, Doç. Dr. Selda Şimşek, idari ve akademik personel ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte yeni korona virüsü 2019 (COVID19) konusu detaylarıyla anlatıldı. PAÜ Hastanesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Sarı yaptığı sunumda, “Korona virüsü, insan ve hayvanlarda enfeksiyona sebep olur. İnsanlarda COVID19 ile birlikte 7 tip korona virüsü enfeksiyona sebep olmaktadır. Bunlardan dördü tüm dünyada her yıl kış aylarında görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 1030 sebebidir. Ağır akut solunum sendromuna yol açan diğer üç tipi ise SARSCoV, MERSCoV ve COVID19’dur. Bu yeni tip virüsler farklı köken ve türler arasında rekombinasyon ve mutasyonlar sonucu oluşarak hayvanlardan insanlara bulaşmıştır. SARSCoV yarasa ve misk kedilerinden, MERSCoV yarasa ve develerden, COVID19’un ise yarasa ve karınca yiyen hayvandan (pangolin) insana bulaştığı düşünülmektedir. COVID19 virüsünün SARSCoV, MERSCoV’dan farkı çok daha az ölümcül seyretmesidir. 29 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde deniz ürünleri ve vahşi hayvanların satıldığı pazarda dört kişide zatürre saptanması ve bu kişilerden alınan solunum yolu örneklerinin incelenmesiyle yeni bir korona virüsü olan COVID19 saptanmıştır. Çin hükümeti tarafından hemen önlemler alınmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum ilan edilmiştir” dedi.

Korona virüsü nasıl bulaşır?
Virüsün nasıl bulaştığını ifade eden Sarı, “Hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması veya burun akıntısı ile çevreye yayılan solunum sıvılarının solunması yoluyla ya da yüzeylere bulaşmış olan virüsün eller aracılığı ile alınıp göz, burun veya ağza temas edilmesiyle damlacık ve temas yoluyla bulaşır. COVID19 enfeksiyonunun kuluçka süresi 14 gün olarak tahmin edilmektedir. En sık görülen belirtiler; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik ve kas ağrılarıdır” diye konuştu.

Alınabilecek önlemler
Alınabilecek önlemler ise şöyle sıralandı:
"COVID19’a karşı aşı veya ilaç bulunmamaktadır. Sabun ve su kullanarak eller sık sık temizlenmelidir. Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun bükülmüş dirsek içi veya mendil ile kapatılmalı, mendil kapalı çöplere atıldıktan sonra eller yıkanmalıdır. Sağlıklı kişiler yalnızca yeni korona virüsü enfeksiyonu şüphesi olan bir kişiyle ilgileniliyorsa maske takmalı, öksürük veya hapşırma varsa maske takılmalıdır. Maskeler sadece alkol bazlı dezenfektan veya sabun ve su ile sık sık yapılan el temizliğiyle birlikte kullanıldığında etkilidir. Dünya Sağlık Örgütü başkanı tarafından salgının 23 Ocak ile 2 Şubat arasında zirve sonra plato yaptığı ve o zamandan beri istikrarlı bir şekilde azaldığı açıklanmıştır” dedi.
Ayrıca şu ana kadar virüsün DNA'sında önemli bir değişiklik saptanmadığını bildiren Doç. Dr. Sarı, 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle Türkiye’de tespit edilmiş COVID19 virüs enfeksiyon vakası bulunmadığını, COVID19 virüs enfeksiyonu ile ilgili en doğru ve güvenilir bilgilere Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sayfasından ulaşılabileceğini de belirtti.
Yoğun katılımın olduğu toplantı karşılıklı soru ve cevaplarla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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