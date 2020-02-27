Şiddetli lodostan düşen cam bir kişiyi yaraladı

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Denizli'de şiddetli lodosun etkisiyle binadan düşen cam parçası bir kişiyi yaraladı.

Olay, Altıntop Mahallesi 1603. Sokak üzerinde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katından fırtınanın etkisiyle düşen cam, yoldan geçen Okan Karauzun’un kafasına isabet etti. Bilinci açık olan Karauzun’a ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekibi yaralı Karauzun'u Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürdü.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Öte yandan kent genelinde şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı binalarda çatı uçmasına karşın itfaiye ekipleri önlem aldı.

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