Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde sürdürdü. Tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Zakarya bergdich takımdan ayrı çalışmalara devam ederken, Kibong Mbamba antrenmana katılmadı.

Bir lisenin öğrencileri ise takımı antrenmanı ziyaret ederek takıma tatlı ikram etti.

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