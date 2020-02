(Görüntülü) Bülent Uygun: Gurur duyulan bir Denizlispor izleteceğiz

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

SÜPER Lig'de 8 maçtır galibiyete hasret kalınca düşme korkusu hissetmeye başlayan Yukatel Denizlispor'un yeni teknik patronu Bülent Uygun, "Oyun felsefesiyle, duruşuyla, kazanma azmiyle, sahadaki mücadelesiyle gurur duyulan bir Denizlispor izleteceğiz" dedi.

Takımıyla ilk maçına 2-0 kaybedilen Kasımpaşa deplasmanında çıkan Uygun, bu hafta Yeni Malatyaspor karşısında önemli bir 90 dakika oynayacaklarını belirtip, seyircilerinin önünde kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini kaydeden Uygun, "Seyircimizin desteğiyle birlikte içimizde yeniden bir Denizlispor aşkı yansıtan, oyun felsefesiyle, duruşuyla, kazanma azmiyle, sahadaki mücadelesiyle gurur duyulan bir Denizlispor izleteceğiz. Kazanmak istiyoruz çünkü 8 haftadan beri yaşanan sendrom takım üzerinde büyük bir etki yarattı. Oluşan bu durum sonucunda bazen seyircimizle aramızda kopukluklar oluştu. Bunları bir an önce düzeltmek için Malatya maçını çıkış maçı olarak görüyoruz. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki gurur duyacakları sahada savaşan ve çok iyi bir performans sergileyen bir Denizlispor izleteceğiz" dedi.

Uygun, göreve gelmeden önce takımda yaşanan sakatlıkların, bazı oyunculardaki performans düşüklüğünün ve seyirciyle takım arasında yaşanan problemlerin iç sahada kazanma problemi oluşturduğunu ifade etti. Taraftarların da desteğiyle Denizlispor'u eski günlerine döndürmek istediklerini vurgulayan Uygun, "Biz gelmeden yaşanan kaos ister istemez futbolcuları da yıpratmış. Şimdi çok şeyi değiştirmeye çalışıyoruz. Hem oyun mantalitesini hem de kazanma düşüncesini futbolculara aşılıyoruz. Formanın hakkını verecek herkes yaşı ya da geçmişi değil gelecekteki başaracaklarıyla birlikte Denizlispor formasını yukarılara taşıyacak bir mücadele vereceğiz" diye konuştu.

"YILDIZ FUTBOLCULARIN DA DİNLENMEYE İHTİYACI OLUR"

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rodallega'nın formsuzluğuna ilişkin yöneltilen soruya, "Bu hafta bazı sürprizlerimiz olacak" şeklinde cevap verip yıldız futbolcuyu kulübeye çekeceğinin sinyalini verdi. "Bire bir oyuncularımızla psikolojik görüşmeler yapıyoruz" diyen Uygun, "Onların üzerindeki baskıyı kaldırmak adına bunları yapıyoruz. Bunların sonucunda karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Bazen yıldız futbolcuların da dinlenmeye verilen yükün ağırlığından dolayı kendini dinlemeye ihtiyacı olur. Yaşadıkları kaosu ortadan kaldırmak için değişiklikler yapmak gerekir. Rodallega çok kaliteli ve çok üst seviyede bir futbolcu. Çok şeyi başaracaktır. Biraz zamana, biraz sevgiye, biraz desteğe ihtiyaç var. O profesyonel bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

REVİZYON SİNYALİ

Ligin kalan kısmında kadroda değişiklikler yapabileceğini aktaran Bülent Uygun, "3-4 futbolcumuzun sakatlığı var. Bu zaten bir nevi rotasyon oluyor. Her maçın taktik ve sistemi farklı olacak. Rakip analizine göre kadronun yapısını oluşturacağız. Ben 14-15 yaşındaki çocuğu da oynatabiliyorum. Çünkü oynatmayı seviyorum. Çünkü onlara güvenmeliyiz ki karşılığında onlar da bize istediklerimizi versin. Bu da bizim takımda birçok değişikliğin oynama şansları olmayanların oynayacağı bir yapı olacağının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

ASKER SELAMI VERDİ

Açıklamalarının ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Bülent Uygun antrenmana çıkmadan önce objektiflere poz verdi. Futbolculuğu döneminde attığı gollerin ardından asker selamı vermesiyle tanınan Uygun, antrenman öncesinde asker selamı verip çalışmalara başladı.

SEDAT ŞAHİNTÜRK: 3 PUANA ULAŞMAK İSTİYORUZ

Denizlisporlu futbolcu Sedat Şahintürk, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla galibiyet hasretine son vermek istediklerini vurguladı. Sedat, "Şu an herkes bu maçın öneminin farkında. Bizim için önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Evimizde taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Malatyaspor maçında varımızı yoğumuzu ortaya koyarak 3 puana ulaşmak istiyoruz. Böylece biraz nefes almak istiyoruz. Süreç artık ligde daralıyor. 11 maç kaldı. İnşallah bu hafta 3 puanı alarak taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli

2020-02-27 15:51:20



