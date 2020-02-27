(Görüntülü) Başına pencere camı düşen motosikletli kurye yaralandı

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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir iş merkezinin üçüncü katından üzerine pencere camı düşen 27 yaşındaki kurye Okan Karauzun yaralandı. Baş, göğüs ve kolunda kesikler oluşan Karauzun, hastanede tedaviye alındı.

Merkezefendi ilçesi, Altıntop Mahallesi, 834 Sokak'taki bir iş merkezinin üçüncü katındaki kullanılmayan bir ofisin açık bırakılan penceresi, bugün saat 14.00 sıralarında, rüzgar nedeniyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pencerenin kırılan camı, bu sırada sokaktan geçen motosikletli kurye Okan Karauzun'un üzerine düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen cam nedeniyle Karauzun'un başı, göğsü ve kolunda kesikler oluştu. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karauzun, tedaviye alındı.

Görgü tanığı market işletmecisi Burak Tekin, "Rüzgar nedeniyle pencereden kopan parçalar yere düştü. O sırada kurye de yoldan geçiyordu. Cam parçaları başına düştü. Biz gördük, hemen yardıma koştuk. Kolunda başında yaralar vardı. Sağlık ekiplerini arayıp durumu bildirdik" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Denizli

2020-02-27 17:30:46



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