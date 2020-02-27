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Regaip Kandili Denizli’de ihya edildi

İHA

Denizli'de 3 ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti.

Regaip Kandili Denizli’de ihya edildi

Denizli’de 3 ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti.
Hicri takvime göre, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili, tüm yurtta ve İslam aleminde idrak ediliyor. Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami ve Külliyesi başta olmak üzere, tüm camilerde düzenlenen kandil programlarına binlerce vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar dua ederek, bu mübarek gecenin zulüm altında olan, sıkıntı çeken Müslümanlara rahmet ve bir kurtuluş vesilesi olması temennisinde bulundu.
Hüseyin Çağlayan adlı vatandaş, “3 aylar ümmeti Muhammet için bulunmaz bir fırsattır. Fırsatları değerlendirmek her şeyden önemlidir. Fırsatlar elden çıktıktan sonra pişmanlık fayda etmez. Vatanımıza milletimize bütün İslam alemine hayırlı olsun inşallah. Sağlık ve afiyetle tekrar kavuşmayı nasip etsin Rabbim” şeklinde konuştu.
İslam aleminin bir ferdi olmaktan mutlu olduğunu belirten Mehmet Rauf Özkan adlı vatandaş, “Mutluyum Müslüman olmaktan, Allah'a bir adım daha yaklaştığım için mutluyum. Hayırlı kandiller” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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