Büyükşehir pazar günü düzenleyeceği konseri iptal etti

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1 Mart 2020 Pazar günü düzenleyeceği konseri İdlib'de meydana gelen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçik nedeniyle iptal etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu düzenleyeceği konseri İdlib'de gerçekleşen alçakça saldırıda şehit düşen kahraman Türk askerleri nedeniyle iptal etti. Bu kapsamda 01 Mart 2020 Pazar günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan "Özay Gönlümüzde 20. Yıl Anma Konseri"nin iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

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