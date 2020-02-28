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Hocalı Katliamı 28. yılında anıldı Prof. Dr. Nergis Biray: “Bugün bizim için Hocalı neyse İdlib de bütün Türk dünyası için aynıdır” Azerbaycan’lı Şemsiye İsmayıllı: “Hocalı’nın tek günahı bir Türk bir Müslüman şehri olması” “Azerbaycan’da 26 Şubat günü 28 yıldır Milli Matem, Keder günü”

İHA

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından Hocalı Soykırımı'nda yaşamını yitirenler anısına iki konferans düzenlendi. PAÜ toplulukları tarafından "Katliamdan Soykırıma: Hocalı" ve "Hocalı Katliamı" konulu konferanslar ile 26 Şubat 1992 tarihinde işlenen Hocalı Katliamı konuşuldu.

Hocalı Katliamı 28. yılında anıldı Prof. Dr. Nergis Biray: “Bugün bizim için Hocalı neyse İdlib de bütün Türk dünyası için aynıdır” Azerbaycan’lı Şemsiye İsmayıllı: “Hocalı’nın tek günahı bir Türk bir Müslüman şehri olması” “Azerbaycan’da 26 Şubat günü 28 yıldır Milli Matem, Keder günü”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından Hocalı Soykırımı’nda yaşamını yitirenler anısına iki konferans düzenlendi. PAÜ toplulukları tarafından “Katliamdan Soykırıma: Hocalı” ve “Hocalı Katliamı” konulu konferanslar ile 26 Şubat 1992 tarihinde işlenen Hocalı Katliamı konuşuldu.

Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Hierapolis Konferans salonunda düzenlenen “Katliamdan Soykırıma: Hocalı” adlı konferansa Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul İşler, Eğitim Fakültesi Dekanı Bilge Can, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcı Ahmet Çetin ile çok sayıda akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu, İstiklal marşı ve Azerbaycan Milli marşının okunması ile başlayan anma programında Hocalı Katliamı videosu gösterildi. Öğrenciler tarafından Hocalı Katliamını konu alan şiirler seslendirildi. “Katliamdan Soykırıma: Hocalı” başlıklı, günün anlam ve önemini anlatan konferans gerçekleştirildi.

“Tarih Türklere karşı yapılan soykırımlarla doludur”
Prof. Dr. Nergis Biray, İdlip’te şehit olan Türk askerlerini andı ve böyle dönemlerde birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Biray: “Bugün bizim için Hocalı neyse İdlib de bütün Türk dünyası için aynıdır. Bu bilinçle, hepimizin bir arada, birlikte olması gerek. Tarih Türklere karşı yapılan soykırımlarla doludur. Ancak bugün Batı kamuoyuna baktığımız zaman bu suçlamalara maruz kalan ne tezattır ki, hep Türklerdir. Hocalı Soykırımına katılmış Ermenilerin ve onların yardımcılarının yaptıkları, insan haklarına ve uluslararası hukuki antlaşmalara karşı olarak işlenmiş bir soykırımdır. 9 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen ve 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler’in: “Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmesi” 2. maddesinde yer alan “milli, etnik, ırk veya dini bir grubu kısmen veya tamamen imha etme” biçiminde tanımlanan jenosit, soykırım kavramı ile tamamen örtüşmektedir. Bu tanımlardan hareketle Aradan 28 yıl geçmesine rağmen Rus destekli Ermeni güçlerinin sebep olduğu Hocalı soykırımının suçluları hala cezalandırılmamıştır” dedi.

“Hocalı’nın tek günahı bir Türk bir Müslüman şehri olması”
Programda Azerbaycan vatandaşı Şemsiye İsmayıllı, “Her insan zor gününde dostlarını yanında gördüğünde bir anlıkta olsa dertlerini unutur. Azerbaycan’da 26 Şubat günü 28 yıldır Milli Matem, Keder günüdür. Ülkemin stratejik noktası Hocalı, Ermenistan kuvvetleri tarafından çocuk, yaşlı, kadın demeden dünyanın en iğrenç vahşiliklerinin kurbanı oldu. Hocalı’nın tek günahı bir Türk bir Müslüman şehri olması, Hocalıların tek günahı Türk ve Müslüman olmalarıydı. Hocalı şehit şehridir bizim için hiçbir zaman kabuk bağlamayacak bir yaradır. Soykırım kurbanlarını yâd ettiğimiz bugünde, bütün Azerbaycan halkının bir arzusu var. Dağlık Karabağ’ın, Hocalı’nın işgalden kurtulması. İnanıyorum ki dünya birliği bu soykırımı görecek. Ermenistan bir gün layık olduğu yaptırımlarla karşılaşacaktır” dedi.

“Dünya, Hocalı Soykırımına karşı hala sessiz”
PAÜ Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli salonunda düzenlenen bir diğer konferansta, Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Murat Aydınlı, “Azerbaycan’a karşı toprak iddiasında bulunan insanlıktan nasibini almamış Ermeniler, 1992 yılında, Sovyetlerin de desteğiyle Hocalı’da 613 insanı katletmiştir. Aradan yıllar geçmesine rağmen tüm Dünya Hocalı Soykırımına karşı hala sessizdir” dedi.
Programın sonunda yer alan konuşmacılara belge takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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