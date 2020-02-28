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Hafizeyi bıçaklayarak öldüren eşi: Pişmanım

DHA


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, boşanmak istediği Hafize Kurban'ı (23), karnı, boğazı ve göğsünden bıçaklayarak öldüren Uğur Kurban'ın yargılanmasına Denizli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Uğur Kurban, pişman olduğunu söylerken, tanıkların ifadesini dinleyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Olay, 27 Ağustos'ta saat 14.00 sıralarında, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuğu bulunan Hafize ve Uğur Kurban (24) çifti, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Olay günü, kalan eşyalarını almak için eve gelen Hafize Kurban, eşi Uğur Kurban ile kapıda karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Kurban yanındaki bıçakla Hafize Kurban'ı karnı, boğazı ve göğsünden yaraladı. Uğur Kurban olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan Hafize Kurban, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hafize Kurban'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan Uğur Kurban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
8 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Hafize Kurban, hayat mücadelesini 8'inci gününde kaybetti. Kurban'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, sanık Uğur Kurban hakkında 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Davanın 3'üncü duruşması bugün, Denizli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya tutuklu sanık Uğur Kurban, sanık avukatı ve sanık yakınları ile Hafize Kurban'ın ailesi ve ailenin avukatı katıldı. Mahkeme heyeti duruşmada tanıkları dinledi.
SANIĞIN BABASI: BOŞANMALARINI BEN SÖYLEDİM, REDDETTİLER
Sanığın babası Şerafettin Kurban, olaydan iki gün önce oğlu Uğur Kurban ile görüştüğünü, şiddetli geçimsizlik yaşadıkları için anlaşmalı olarak boşanmasını söylediğini belirtti. Şerafettin Kurban dünürü Mustafa Balık'ı da aradığını ve çiftin boşanması gerektiğini söylediğini ancak bu isteğini kabul etmediğini öne sürdü.
SANIĞIN AĞABEYİ: BİZE 'EŞİM BENİ ALDATIYOR' DEDİ, HAFİZE DE KABUL ETTİ
Sanığın ağabeyi Ramazan Kurban ise olaydan önce kardeşiyle konuştuğunu ve Hafize Kurban'ın kendisini aldattığını söylediğini iddia ederek, "Olaydan iki hafta kadar önce Uğur, bizim evde kalacağını söyledi. Kabul ettim. 'Eşim beni aldatıyor' dedi. Uğur ile bir süre konuştuk. Bir sonraki hafta, işten geldiğimde eşim ile terasta oturuyorduk. Uğur da yanımızdaydı. Bir süre sonra yanımızdan ayrıldı. Hava almak için dışarıya çıktı. Geri gelmeyince, evde olan babama söyledim. Aklımıza ayrı yaşadığı Hafize'nin yanına gittiği geldi. Onların evine gittik. Hafize'nin anne ve babası da oradaydı. Hafize ile Uğur kaldırımda yan yana oturuyordu. Uğur cebinden telefonunu çıkardı. Bir fotoğraf göstererek, 'Beni aldattın mı?' diye sordu. Hafize ise, 'Evet aldattım. Gelseydi gidecektim. Senden daha yakın geliyordu' dedi. Bunun ardından olaysız bir şekilde oradan ayrıldık. Ertesi gün boşanma davası açmaya gittik" dedi.
SANIK: ÇOK PİŞMANIM
Sanık Uğur Kurban ise, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Hafize Kurban'ın mahkemede dinlenen yakınları ise, aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
İfadelerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı 13 Mart tarihine erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-02-28 18:47:38

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