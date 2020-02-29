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Habertürk
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Kardan dolayı mahsur kalan kampçıları AFAD ekipleri kurtardı

İHA

Denizli'nin Tavas ilçesinde gece kamp yaptıkları alanda aniden bastıran kar yağışı ve sis sonrası mahsur kalan biri kadın 3 arkadaşı AFAD ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası kurtardı.

Kardan dolayı mahsur kalan kampçıları AFAD ekipleri kurtardı

Denizli’nin Tavas ilçesinde gece kamp yaptıkları alanda aniden bastıran kar yağışı ve sis sonrası mahsur kalan biri kadın 3 arkadaşı AFAD ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde meydana geldi. Dün gece kamp yapmak için bölgeye giden Devrim Tevfik Kasap, Mervenur Yaşaroğlu ve Seyithan Balaman isimli 3 arkadaş gece aniden bastıran kar yağışı ve ardından çöken sisin ardından kamp yaptıkları yerde mahsur kaldı. Bir süre yönlerini bulamayan 3 arkadaş ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler yaklaşık 2 saat sonra 3 kişiye ulaştı. Kardan dolayı zorlu geçen arama kurtarma çalışması sonrası 3 arkadaş ilçe merkezine indirildi.
Kurtarılan şahıslar ardından sağlık kontrolü için Tavas Devlet Hastanesine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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