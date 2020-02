‘Bizi kimse yakalayamaz’ diyen define avcılarını JASAT timi yakaladı JASAT timi ‘kendilerine çok güvenen 10 define avcısını suçüstü yakaladı İzinsiz kazı yapan 10 define avcısından 7’si tutuklandı

Denizli’nin Tavas ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaparak buldukları tarihi lahitleri ile delici matkap kullanarak tahrip eden ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan 10 kişiden 7’si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Takipte olduklarından habersiz olan şahısların JASAT timi üyesine ‘bizi kimse yakalayamaz’ dedikten sonra gözaltına alındıkları bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Tavas ilçesinde meydana geldi. Bölgede kazı yapılarak sit alanlarında bulunan tarihi lahitlerin delici matkap ve çeşitli malzemeler kullanılarak tahrip edildiği yönünde ihbar gelmesi üzerine harekete geçen JASAT timi 10 kişiden oluşan define avcılarını takibe aldı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen tim şüphelileri suçüstü yakalamayı başardı.

Define avcılarının kazı yaptıkları yerlerde yüksek tepelere gözcü koydukları ve kazıları bu sayede yaptıkları öğrenildi.

Operasyon sırasında her şeyden habersiz define avcılarının yanına giden JASAT timi üyesinin ‘jandarma sizi yakalamasın?’ sorusuna ise içlerinden birinin ‘2 aydır 5 yeri kazdık kimse yakalayamaz bizi, bizim işimiz sağlam’ dedikten sonra gözaltına alındıkları bildirildi.



Muhtar serbest bırakıldı 7 kişi tutuklandı

Operasyon sonrası aralarında bir muhtar ve devlet memurunun da olduğu 10 kişi gözaltına alınırken, 2’s, ilk ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden R.T. (20), A.T. (24), N.A. (50), H.A. (68), M.A. (50), H.A.K. (34) ile H.A (50) tutuklanırken, muhtar A.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon da ayrıca şahısların kaçak kazılarda kullandıkları jeneratör, delici matkap, harita, kazma kürek ve bir otomobile de el konuldu.

