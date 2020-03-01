Süper Lig: Denizlispor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 24. haftasında Denizlispor, Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içinde topa iyi yükselen Estupinan'ın kafa vuruşu üst direkten geriye döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

12. dakikada uzun pasta meşin yuvarlakla buluşan Estupinan’ın ceza alanı dışından çektiği sert şut kaleci Farnolle'den döndü. Topu tamamlamak isteyen Sacko’dan önce savunma araya girmeyi başardı.

22. dakikada Mustafa Yumlu kaleci Farnolle’nin önde olduğunu görünce orta saha çizgisi yakınlarından topu doğrudan kaleyi gönderdi. Kaleci Farnolle meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

34. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içerisinde kafalardan seken topa son dokunan Mustafa Yumlu, takımını öne geçiren golü attı. 10

41. dakikada orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Fofana, hızlıca ceza sahasına koşu yapan Gökhan Töre'yi gördü. Ceza alanı içinde Gökhan Tören’nin yaptığı etkisiz vuruş kaleci Stachowiak'ta kaldı.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Ok xx, Bilal Gölen xx

Denizlispor: Stachowiak xx, Zeki Yavru xx, Mustafa Yumlu xx, Oğuz Yılmaz xx, Olcay Şahan xx, Radoslaw Murawski xx, Hadi Sacko xx, Ismail Aissati xx, Recep Niyaz xx, Modou Barrow xx, Oscar Estupinan xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Rodallega, Sedat Şahintürk, Onazi, Alihan Kalkan, Ben Yousef, Özgür Çek

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xx, Robin Yalçın x, Lingani Hadebe x, Mina Meza xx, Karim Hafez Ramadan xx, Gökhan Töre xx, Murat Yıldırım xx, Afriyie Acquah xx, Glenn Donald xx, Moryke Fofana xx, Umut Bulut x

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Mustafa Akbaş, Kjartansson, Chaaleli, Yiğithan Güveli, Youssuf Ndayishimiye, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Mustafa Yumlu (dk. 34) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Lingani Hadebe (dk. 44) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın, Mina Meza (Yeni Malatyaspor)

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