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Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-0

DHA


İdlib Şehitleri unutulmadı
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Serkan Ok (xx), Bilal Gölen (xx)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx) Zeki (xxx), Oğuz (xxx), Mustafa Yumlu (xxx), Olcay (xx), Murawski (xxx), Aissati (xx) (Dk. 58 Onazzi xx), Sacko (xx) (Dk. 46 Özgür xx), Recep (xxx), Barrow (xxx), Estupinan (x) (Dk. 68 Rodallega xx)
BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle (xx) Robin Yalçın (xx), Mina (xx), Hadebe (x), Hafez (x), Acquah (xx), Murat (xx), Gökhan Töre (x) (Dk. 46 Kjartansson xx), Donald (x) (Dk. 46 Özer xx), Fofana (x) (Dk. 77 Ndayishimiye x), Umut Bulut (x)
GOLLER: Dk. 34 Mustafa Yumlu, Dk. 75 Barrow (Denizlispor)
KIRMIZI KART: Dk. 45+1 Hadebe (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Robin Yalçın, Mina, Ndayishimiye, Murat (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Yukatel Denizlispor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 34'üncü dakikada Mustafa Yumlu ve 75'inci dakikada Barrow kaydetti. Yeni Malatyaspor, 45+1'inci dakikada Hadebe'nin direkt kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Ev sahibi ekip ligde ikinci yarıda ilk kez kazanırken evinde 23 Kasım'daki Çaykur Rizespor sınavından beri 5 maçtır süren galibiyet hasretine de son verdi. Denizlispor, bu skorla 27 puana ulaştı. Mağlubiyet serisini 6 maça çıkaran Malatya ise 24 puanda kaldı.
10'uncu dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Kornerden gelen topta Barrow'un kafa şutunu kaleci Farnolle çıkardı. Mustafa Yumlu altı pas içinde önünde bulduğu topu tamamlamak isterken Murat ayak koydu. Top Murat'ın müdehalesiyle üst direkten döndü.
14'üncü dakikada Aissati'nin derinlemesine pasıyla ceza sahasına sarkan Sacko'nın şutunda Farnolle ayaklarıyla gole engel oldu. Barrow kale önünde topu tamamlamak isterken Mina ayak koyup meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
23'üncü dakikada Denizlisporlu Mustafa Yumlu orta sahadan kalecinin önde olduğunu görüp aşırtma şutla kaleyi yokladı, Farnolle son anda topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
34'üncü dakikada ev sahibi öne geçti. Zeki'nin sağ kanattan kullandığı kornerde defanstan ileri çıkan Oğuz'un kafası Farnolle'den döndü, Mustafa Yumlu kale önünde topu yine kafayla tamamlayıp ağları havalandırdı: 1-0. 
45+1'inci dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Hadebe, hava topunda Denizlisporlu Estupinan'nın yüzüne tabanıyla çok sert bir faul yaptı. Hakem Koray Gençerler, Hadebe'nin sert hareketini direkt kırmızı kartla cezalandırdı.
İlk yarı 1-0 tamamlandı.
54'üncü dakikada Estupinan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş kalecinin kucağında kaldı. 
65'inci dakikada ev sahibinden Özgür, ceza sahası içinde topla buluşup sol çaprazdan sert vurdu. Direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.
67'nci dakikada sağ kanattan ceza yayına topla birlikte kat eden Özgür'ün vuruşu kaleci Farnolle'den döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 
69'uncu dakikada Denizli'de Recep'in pasında, ceza yayı üzerinden çok sert vuran Rodallega'nun şutu az farkla yandan auta gitti.
75'inci dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanında Rodallega'nın indirdiği topu Barrow düzeltip düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma 2-0 Yukatel Denizlispor'un üstünlüğüyle sona erdi.
İDLİB ŞEHİTLERİ UNUTULMADI
Maç öncesi İdlib'de şehit düşen askerlerimiz unutulmadı. Denizlisporlu futbolcular ısınmak için sahaya ay-yıldızlı tişörtlerle çıkarken, stat hoparlöründen şehitlerimizin isimleri tek tek anons edildi. Ellerinde ay-yıldızlı bayraklarımızı taşıyan binlerce Denizlili taraftar, şehitlerimizin isimleri okunurken hep bir ağızdan, "Burada" diye bağırırken aynı zamanda İdlib'de Denizlili Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'yı da şehit veren Denizli'de taraftarlar, "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Yansın Suriye, yıkılsın İdlib" diye bağırdı.
İki takım ve hakemler seremoniye birlikte, "Milletimizin başı sağolsun" yazılı pankartı taşıyarak çıktı. Taraftarlar bu esnada maraton tribünde, "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı dev bir pankart açtı. Maç öncesi şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapılırken Denizlisporlu futbolcular gollerin ardından asker selamı verdi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2020-03-01 15:48:45

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