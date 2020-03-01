Kemal Özdeş: “Bu maç ile ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok” Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş: “Futbol böyle; geçmiş maalesef geçmişte kalıyor” “Önümüzde kalan maçlara odaklanmak gerekiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Kemal Özdeş: “Bu maç ile ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok” Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş: “Futbol böyle; geçmiş maalesef geçmişte kalıyor” “Önümüzde kalan maçlara odaklanmak gerekiyor”

İHA

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 20'lık Denizlispor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarı kazanamama gibi bir durumlarının olduğunu kaydederek, "Bu maç ile ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Şimdi önümüzde kalan maçlara odaklanmak gerekiyor. Futbol böyle; geçmiş maalesef geçmişte kalıyor" dedi.

Kemal Özdeş: “Bu maç ile ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok” Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş: “Futbol böyle; geçmiş maalesef geçmişte kalıyor” “Önümüzde kalan maçlara odaklanmak gerekiyor”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 20’lık Denizlispor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarı kazanamama gibi bir durumlarının olduğunu kaydederek, “Bu maç ile ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Şimdi önümüzde kalan maçlara odaklanmak gerekiyor. Futbol böyle; geçmiş maalesef geçmişte kalıyor” dedi.
Süper Lig’in 24. haftasında Yeni Malatyaspor aynı puana sahip Denizlispor sahasında karşılaştı. Maç Denizlispor’un ilk ve ikinci yarıda attığı goller ile 20 sona erdi. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kemal Özdeş, maçta 10 kişi kalmalarının kendileri adına büyük sorun olduğunu ifade ederek, “Bu maç ile ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Hem maç öncesi hem oyunun ilk yarısında hem Denizlispor’un, Denizlispor taraftarının oluşturduğu enerji hem de takımlarının buna karşılık vermesi bizi baskı altına aldı. Oldukça etkili bir oyun oynadılar. Kalemizde çok duran top gördük. Bunu savuşturacak topa sahip olma, önde topu tutma eksik olunca, sonunda da bir gol geldi. Devrenin sonuna doğru 10 kişi kalınca bugün bizim için her şey daha sorun olmaya başladı. Oyunun ikinci yarısında bu kez daha savunma yapmak, tutabildiğimiz kadar oyunu tutmak önemliydi. 75. dakikaya kadar yaptık. Skor 20 olunca da bugünkü maç sona erdi. Denizlispor’u kutluyorum, bugün oynadıkları oyun ile galibiyeti hak ettiler” dedi.

“Oyunculara uyandırmak gerekiyor”
Bundan sonraki süreçte oyuncuların daha fazla odaklanması ve uyanmaları gerektiğini ifade eden Kemal Özdeş, şunları söyledi:
“Bizim de ikinci yarı kazanamama gibi bir durum söz konusu. Şimdi eksik oyuncular da döndüğünde hemen bir enerji oluşturmak gerekiyor. Denizlispor’da 2 hafta önce aynı durumdaydı. Şimdi önümüzde kalan maçlara odaklanmak gerekiyor. Futbol böyle; geçmiş maalesef geçmişte kalıyor. Önündeki maça hemen odaklanmak konsantre olmak hem camiaya hem oyunculara uyandırmak gerekiyor. Takımım ve camiam bunu yapacak güçte. Umuyorum bu psikolojiyi düzeltir ve kazanmaya başlarız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılcabölükspor - 1928 Bucaspor: 2-2
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - 1928 Bucaspor: 2-2
Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor ...
Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor (EK ...
Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-0
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-0
Süper Lig: Denizlispor: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç ...
Yukatel Denizlispor - Btc Türk Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Btc Türk Yeni Malatyaspor ...
Şehitlerin isimleri okunurken tribünde hüngür hüngür ağladı
YEREL HABERLER Şehitlerin isimleri okunurken tribünde hüngür hüngür ...
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk ...
Maç öncesi ‘İdlib Kahramanları’ unutulmadı
YEREL HABERLER Maç öncesi ‘İdlib Kahramanları’ unutulmadı
Denizli'de yüz yıllardır devam eden 'lokma' hayrı geleneği
YEREL HABERLER Denizli'de yüz yıllardır devam eden 'lokma' hayrı ...
Başkan Zolan: “Kazakistan ile karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi gerekiyor”
YEREL HABERLER Başkan Zolan: “Kazakistan ile karşılıklı fırsatların ...
Sıfır atık için çocuk kitabı yazdılar
YEREL HABERLER Sıfır atık için çocuk kitabı yazdılar
Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü
YEREL HABERLER Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü
Başkan Zolan: “Şehidimizin emaneti emanetimizdir”
YEREL HABERLER Başkan Zolan: “Şehidimizin emaneti emanetimizdir”
Başkan Memişoğlu: “Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Memişoğlu: “Kahraman Mehmetçiğimizin ...
Kaçak kazı operasyonuna 7 tutuklama
YEREL HABERLER Kaçak kazı operasyonuna 7 tutuklama
(Görüntülü) Kaçak kazı operasyonuna 7 tutuklama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaçak kazı operasyonuna 7 tutuklama
‘Bizi kimse yakalayamaz’ diyen define avcılarını JASAT timi yakaladı JASAT timi ‘kendilerine çok güvenen 10 define avcısını suçüstü yakaladı İzinsiz kazı yapan 10 define avcısından 7’si tutuklandı
YEREL HABERLER ‘Bizi kimse yakalayamaz’ diyen define avcılarını ...
(Görüntülü) Denizli'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Denizli'ye şehit ateşi düştü
Denizli'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Denizli'ye şehit ateşi düştü
Şehit ateşi Denizli'ye düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Denizli'ye düştü
Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını ...
Kardan dolayı mahsur kalan kampçıları AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kardan dolayı mahsur kalan kampçıları AFAD ekipleri ...
Sivil Toplum Akademisinin ilk mezunları sertifikalarını Başkan Zolan'dan aldı
YEREL HABERLER Sivil Toplum Akademisinin ilk mezunları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X