Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından



Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA) Süper Lig'de üst üste altıncı yenilgisini Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak alan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Kemal Özdeş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdeş, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi. Denizlispor'un maçta taraftar desteğiyle kendilerini baskı altına aldığını belirten Özdeş, "Oldukça etkili bir oyun oynadılar. Kalemizde çok sayıda duran top gördük. Bunu savuşturacak topa sahip olma ve topu tutma eksik olunca sonunda da gol geldi. Devrenin sonunda 10 kişi kalınca, bugün bizim için her şey daha sorun olmaya başladı. İkinci yarıda savunma yapmak ve oyunu tutmak önemliydi. Takımım bunu 75'inci dakikaya kadar yaptı. Oldukça iyi mücadele gösterdiler. Maç 2-0 olunca da karşılaşma sona erdi. Denizlispor'u kutluyorum, bugün oynadıkları oyunla galibiyeti hak ettiler. İkinci yarı kazanamama gibi bir durumumuz var. Eksik oyuncularımız döndüğünde, hemen tamir etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki kalan maçlara odaklanmak gerekiyor. Geçmiş geçmişte kalıyor. Camiayı ve oyuncuları uyandırmak gerekiyor. Camiam bunu yapabilecek güçte. Umuyorum, bu psikolojiyi düzeltir, kazanmaya başlarız" dedi.

BÜLENT UYGUN: FUTBOL ADINA GÜZEL ŞEYLER YAPAN BİR DENİZLİSPOR VARDI

Yukatel Denizlispor'la çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini elde eden teknik direktör Bülent Uygun ise Yeni Malatyaspor önünde sahada futbol adına güzel şeyler yapan bir Denizlispor olduğunu söyledi. Uygun, İdlib'te şehit düşen kahraman Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını belirten Uygun, "Bizim için haftalardır iç sahada kazanamama ve iyi oynayamamanın verdiği bir psikolojik problem vardı. Bugün 24 şut atmışız, 33 tane gol girişimi için orta yapmışız. 2 topumuz direkten döndü. Maçın her iki yarısında da istekli, arzulu, futbol adına güzel şeyler yapan bir Denizlispor vardı. Eksiklerimiz var. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çalışacağız, Denizlispor camiasını hak eden, o formayı hak eden futbolumuzu sahada sergilemeye devam edeceğiz. Bundan sonra bu şekilde devam etmek için var gücümüzle çalışacağız" açıklamasını yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kemal Özdeş'in açıklamaları

Bülent Uygun'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN

2020-03-01 16:46:27



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