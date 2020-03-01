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Habertürk
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Bağ evinde tüfekle vurulmuş olarak bulunan genç öldü

DHA


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, bir arkadaşı ile gittiği bağ evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak ağır yaralı bulunan 23 yaşındaki İsa O., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Köke Mahallesi Karaçamiçi mevkisinde saat 02.00 sıralarında bir bağ evinde yaşandı. İsa O.'nun bağ evinde birlikte kaldığı arkadaşı İ.Ş., 112 Acil Servisi telefonla arayarak ambulans istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri gönderildi. Bağ evinde İsa O.'yü başından av tüfeğiyle vurulmuş ağır yaralı halde bulan sağlık ekipleri, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine götürdü.  İsa O., burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İhbarı yapan İsa O.'nun  arkadaşı İ.Ş. jandarma tarafından gözaltına alındı. Bağ evindeki ruhsatsız av tüfeğine de incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. İ.Ş., jandarmadaki ifadesinde, bağ evine İsa O. ile birlikte geldiklerini, bakkala gitmek için ayrıldığını, geri döndüğünde arkadaşını kanlar içinde bulduğunu ve sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi. İsa O.'nun intihar ettiği sanılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Acıpayam Ramazan ÇETİN
2020-03-01 18:00:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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