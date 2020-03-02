Öğrenciler okul kantininde ‘askıda simit’ uygulaması başlattı

Bu kadarına da pes! 'Bebek' gibi yaşıyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde lise öğrencileri öğrenim gördükleri okulda maddi durumları iyi olmayan okul arkadaşları için askıda simit uygulaması başlattı.

Çivril Kerimen Kamer Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri okul kantininde askıda simit ile ihtiyacı olan arkadaşları için harekete geçti.

Okulda eğitim gören 11. sınıf bilişim teknolojileri alanı öğrencileri satın aldıkları simitleri "Parası Ödenmiştir" diyerek isteyen öğrencilere ikram ediyor. Öğrenciler aralarında topladıkları para ile aldıkları simitleri okul kantininin tezgahına bırakarak isteyen arkadaşlarının almalarını sağlıyor.

Okul kantininde astıkları afiş ile ihtiyacı olan arkadaşlarına destek olan öğrenciler yaptıkları uygulama ile okul öğretmenleri ve idarecilerinin takdirini topladı.

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