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Su ürünleri avcılığında zamansal av yasağı başladı

İHA

Su ürünleri avcılığında zamansal av yasağı başladı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su ürünleri üretim sahalarında zamansal av yasağının 1 Mart tarihi itibari ile başladığı ve 31 Mayısa kadar devam edeceği kaydedildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, belirtilen tarihler arasında balık avcılığını önlemek amacıyla zamansal av yasağı uygulandığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Bu amaçla 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanun gereği bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır. İlimiz dahilindeki tüm göl, gölet, akarsu, çay, dere gibi tüm iç sularımızda su ürünleri avcılığı 1 Mart31 Mayıs tarihleri arasında yasaktır. Uygulanan zaman yasağı herkesten önce balıkçılarımız için gereklidir. Balıkçılarımızın yasak döneme uyarak avcılık faaliyetlerinde bulunmaları hem kendi menfaatleri hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. Balıkçılarımız tarafından zorlu şartlarda yakalanarak sofralarımıza sunulmakta olan ve insan beslenmesinde özellikle de çocuk gelişiminde sayısız faydaları olan bu değerli ürünün tüketiminin artırılması sağlıklı yaşam için son derece önem arz etmektedir. Su ürünleri av yasağı denetimleri İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli su ürünleri ekipleri, polis, jandarma ve belediye zabıtaları tarafından yapılmakta olup, yasağa uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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