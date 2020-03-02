Denizli’de son bir haftada 70 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 70 yaralanmalı ve 68 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 24 bin 584 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde ölümlü trafik kazası yaşanmadığı buna karşın 70’i yaralanmalı, 68’si ise maddi hasarlı olmak üzere toplamda 138 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca trafik polisleri tarafından 24 bin 584 aracın kontrol edildiği, 4 bin 979 araçla ilgili ise işlem yapıldığı ifade edildi.

187 okul servisi üzerinde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan 6 araç sürücüsüne ise cezai işlem yapıldığı aktarıldı.

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