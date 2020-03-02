Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 19 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 19 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 1,6 gram metamfetamin, 91 gram eroin, 16 ecstasy ve ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-03-02 17:45:15



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