17 gündür aranıyordu, ölü olarak bulundu Kayıp olarak aranan kağıt toplayıcısı ölü bulundu

Denizli'de 14 Şubat’tan bu yana kayıp olan 75 yaşındaki kağıt toplayıcısı şahıs, derede ölü olarak bulundu.

Merkezefendi ilçesinde 17 gündür aranan 75 yaşındaki Muharrem Bakan, ölü olarak bulundu. Eskihisar Mahallesinde arama yapan Bakan ailesinden bir kişi, Ellez Deresinde hareketsiz yatan birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın Muharrem Bakan olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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