Kayıp babasının cesedini buldu 



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, 17 gündür kayıp olarak aranan kağıt toplayıcısı Muharrem Bakan (75), Pamukkale ilçesindeki bir dere kenarında oğlu Adem Bakan tarafından ölü bulundu.

Merkezefendi ilçesinin İlbade Mahallesi'nde oturan evli ve 4 çocuk babası emekli Muharrem Bakan, 14 Şubat günü sabah saatlerinde kağıt toplamak için evden çıktı. Bakan'dan bir daha haber alamayan yakınları, endişelenerek aramaya çıktı. Bir ize rastlayamayan Bakan'ın yakınları, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Bakan için arama çalışması başlattı.

Polis ekipleri 17 gündür arama çalışmalarına devam ederken, Bakan'ın ailesi de çalışmalara katıldı. Bugün akşam saatlerinde, Pamukkale ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde Ellez Deresi mevkiinde arama yapan Muharrem Bakan'ın oğlu Adem Bakan (45), dere kenarında babasının cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Savcının incelemesinin ardından Bakan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-03-02 22:00:04



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