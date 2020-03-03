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Tataristanlı çocuklar Pamukkale'nin şifalı sularında tedavi olacak Tataristan hükümeti serebral palsi hastası 10 çocuğu tedavi için Denizli'ye gönderdi Modern tıp, İleri teknoloji ve geleneksel termal tedavi yöntemleriyle bir araya gelerek Tataristanlı çocuklara şifa olacak

İHA

Tataristan hükümeti, serebral palsi (CP) hastası 10 çocuğu tedavi için Denizli'ye gönderdi. Geleneksel termal tedavi ile modern tıp birleştirilerek çocuklar tedavi edilecek. Aileler ise çocuklarının gelişiminden oldukça mutlu.

Tataristanlı çocuklar Pamukkale'nin şifalı sularında tedavi olacak Tataristan hükümeti serebral palsi hastası 10 çocuğu tedavi için Denizli'ye gönderdi Modern tıp, İleri teknoloji ve geleneksel termal tedavi yöntemleriyle bir araya gelerek Tataristanlı çocuklara şifa olacak

Tataristan hükümeti, serebral palsi (CP) hastası 10 çocuğu tedavi için Denizli'ye gönderdi. Geleneksel termal tedavi ile modern tıp birleştirilerek çocuklar tedavi edilecek. Aileler ise çocuklarının gelişiminden oldukça mutlu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Nobel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Tataristan hükümeti arasında yapılan protokol ile 10 çocuk Denizli’ye getirildi. Serebral palsi (CP) hastası 10 çocuk hayata tutunmak için tedavi görüyor. Denizli’ye getirilen çocukların her birinin vücudunun farklı bölümlerindeki rahatsızlıklarına, yapılan tetkiklere göre farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor. Çocuklara termal çamur tedavisi, havuz egzersizleri ve robotlar eşliğinde yürüme ve ayakta doğru durma gibi farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor. Kimi çocuklar aileleri ile gelirken kimileri ise ülkenin çocuk esirgeme kurumlarından hemşireler eşliğinde geldi. Çocukların uygulanan tedavi sıralarında mutlulukları ise gözlerden kaçmadı.
Tataristan’dan gelen çocuklar hakkında bilgi veren fizyoterapist Recep Erdal, “Buradaki çocukların hepsi aynı tanı ile gelmiş olsa da serebral palsi, öyle bir rahatsızlık ki kişiden kişiye göre verdiği semptomlar çok değişiyor. Bizim buraya yürüyerek gelen sadece küçük bir denge kaybı olan hastalarımız olduğu gibi tekerlekli sandalye ile gelen hastalarımız da var. Bu yüzden kişiye özel bir tedavi uygulamak gerekiyor. Bize gelen hastalarımızın ilk önce doktor muayenesi ve detaylı değerlendirmeleri yapılıyor. Daha sonra değerlendirmelerine yönelik tedavi planlanıyor. Gelen hastaya göre hastamızın oturmasında problem varsa oturmayı geliştirmeye, yürümede problem varsa yürümeyi uyarmaya ve geliştirmeye yönelik egzersiz programları ve diğer tedavi modelleri planlanıyor” şeklinde konuştu.

“Pamukkale’ye özel kaplıca suyundan oluşan çamur tedavisinden faydalanıyorlar”
Gelen hastaların her birine farklı tedavi yöntemi uygulandığını dile getiren Erdal, “Tataristan’dan gelen hastalarımız ilk değerlendirmelerin yapılmasından sonra kendilerine özel uygulanan tedaviler sonrasında belirli gelişmeler gösterdiler. Bütün çocuklarımız alanlarında uzman fizyoterapistler eşliğinde birebir rehabilitasyon hizmetine tabii tutuluyorlar. Burada onların eksik olan gelişmemiş olan noktalarını geliştirmeye yönelik egzersizler ve manuel tedavi yöntemleri uygulanıyor. İhtiyaçlarına göre elektro terapi, ardından masaj tedavisi alıyorlar, daha sonrasında su içerisinde rehabilitasyon programına tabi tutuluyorlar. Pamukkale’ye özel kaplıca suyundan oluşan çamur tedavisinden faydalanıyorlar. Aynı çocuklardan durumuna göre yürüyüş robotumuzdan dengeyi geliştirmeye, doğru yürüme paternini öğretmeye yönelik robotik rehabilitasyon seanslarından yararlanıyorlar” dedi.

“Nasıl bir yol izleyecekleri ailelere öğretiyoruz”
Gelen hastalar için ayrılan sürenin kısa olmasına rağmen iyi gelişmeler kaydedildiğini dile getiren Erdal, “Buraya gelen misafirler 20 günlük bir program kapsamında geliyorlar bu süre aslında kısa bir süre ama bizim burada yaptığımız temel olarak kişilere nasıl yaşayacaklarını öğretmek oluyor. Önce mevcut hızlı çözülebilecek problemlerini çözüp daha sonra aile bilgilendirmesi ile bundan sonra nasıl bir yol izleyeceklerini ailelere öğretiyor ve en iyi pozisyonu korumak üzere misafirlerimizi geri gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tedavi uygulanınca çok heyecanlanıyor”
Serebral palsi 2 çocuk annesi Dilara Batırhanova, 2 çocuğunun da serebral palsi hastası olduğunu ikisinin de Nobel Tıp Merkezinde tedavi gördüğünü ve tedavilerden çok mutlu olduklarını dile getirirken, “Tataristan devletinin destekleriyle buraya geldik. 2 çocuğum var, ikisi de serebral palsi hastası. Havuzda tedavi, çamur tedavisi, robotik tedavi , birebir tedavi ve ince motor gelişimi sağlamaya yönelik rekreasyon tedavisi alıyoruz. Uygulanan tedavilerden çok memnunuz. Tedavileri uygulayan tüm çalışanlar çocuklarla arkadaş oldular. Farklı diller konuşuyor olmalarına rağmen birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Çok çok memnunuz. Eğer bir daha gelme imkanımız olursa mutlaka geleceğiz. Burada olduğumuz için çok memnunuz. Büyük oğlum gözle görünür bir şekilde çok fayda görüyor. Çünkü evde hiç ayağa kalkmıyordu. Artık burada uzun bir yolu yürüyebiliyor. Küçük Kızım kendine gelmeye başladı. Kendini daha canlı hissediyor ve çok mutlu. Tedavi uygulanınca çok heyecanlanıyor” şeklinde konuştu.

“En büyük sonuç ve başarı çocukların çok mutlu olması”
Tataristan Devletinin çocuk esirgeme kurumlarında kalan bir çocuğa eşlik ederek gelen hemşire Svetlana Vetrennikova, “Genellikle çocuklar buraya serebral palsi hastası olarak geldiler. Tabii ki her çocuğun seviyesi farklı olduğu için uygulanan tedavileride farklı oluyor. Havuzda hidroterapi, çamur tedavisi, robotik ve birebir tedavi uygulanıyor. Çocuklar tahminimizden çok daha güzel sonuçlar aldı. En büyük sonuç ve başarı çocukların çok mutlu olması, Çocukların yüzünde gülücük görmek büyük bir başarı. Sonuçlardan çok memnunuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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