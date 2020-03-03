Avrupa şampiyonu Süleyman Karadeniz coşkuyla karşılandı

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Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 97 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz, memleketi Çivril’de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Karadeniz, dünya şampiyonluğu için söz verirken, İdlib kahramanlarını da unutmadı.

Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Türkiye adına tek altın madalyayı kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Bu başarının ardından sporcunun memleketi Çivril’de de gurur ve sevinç hakim olmuştu.

İlçe meydanında toplanan Çivrilliler, Avrupa şampiyonu Karadeniz’i çiçeklerle karşıladı. Kent meydanında İdlib kahramanları da unutulmadı.

Şehitler için; ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atıldı.

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