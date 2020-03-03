İdlib kahramanları Tavas’ta dualarla yad edildi

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Denizli’nin Tavas ilçesinde İdlib şehitleri için mevlidi şerif okutuldu. Mevlidin ardından vatandaşlara pilav dağıtılıp, lokma ikramında bulunuldu.

Tavas ilçesinde gerçekleştirilen mevlid programı ilçe meydanında yapıldı. Programa yüzlerce vatandaş katıldı. Programda Kur’anı Kerim tilaveti ve yapılan dualar ile İdlib kahramanları yad edildi. Programa erkeklerin yanı sıra kadınlarda katılım sağladı. Okunan duaların ardından katılımcılara pilav ve ayran dağıtılıp, lokma ikramında bulunuldu.

Öte yandan, etkinliğe protokol üyeleri de katılım sağladı.

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