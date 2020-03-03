Ulusal Karikatür Yarışması’nın ödülleri sahiplerine verildi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 3.'nü düzenlediği “Ulusal Karikatür Yarışması" sonuçları açıklandı. Dereceye giren eserler Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nda sergilenecek.

İki kategoride düzenlenen yarışmada 18 yaş altı ve 18 yaş üstündeki toplam 240 eser jüri tarafından değerlendirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Karikatüristler Savaş Ünlü, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Altan Özeskici, Ali Şur ve Kübra Deligöz'ün yer aldığı jüri grubu karikatürleri tek tek değerlendirdi. "2020 Denizli Yılı" konusunun işlendiği karikatür yarışmasında 18 yaş altı kategorisinde birinci Emre Çakal, ikinci İrem Eroğlu ve üçüncü ise Eylül Kayraklık’ın eseri seçildi.

Mansiyonda ise sırasıyla Eda Kalmaz, Buse Nergiz Bakar ve Medine Göktepe’nin eseri ödüle layık görüldü. 18 yaş üstü kategoride ise ilk 3’e giren Kürşat Zaman, Engin Selçuk ve Hamit Gış yer aldı. 18 yaş üstü mansiyonda ise sırasıyla Mehmet Açıkalın, Muhammer Kotbaş ve Bünyamin Başlar'ın eseri ödüle layık görüldü.

Dereceye giren karikatüristlere ödülleri Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nın açılışında verilecek. Ödül töreninin ardından dereceye giren karikatürler fuar alanında sergilenecek. Yarışmanın birincisine 3 bin TL, ikincilik ödülünü alana 2 bin 500 TL, üçüncülük ödülünü alana 2 bin TL, mansiyon ödülü alanlara da biner TL ödül verileceği ve ayrıca 18 yaş altı 6 genç çizere ise özendirme ödülü verileceği açıklandı.

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