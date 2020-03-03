Başkan Memişoğlu: “Denizli’nin ihracatı şubat ayında da artmaya devam etti” “DENİB üyelerince şubat ayında 192 milyon dolar, kente genelinde ise 398 milyon dolar ihracat yapıldı”

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şubat ayında da Denizli’nin ihracatının artmaya devam ettiğini kaydederek, DENİB üyelerince şubat ayında 192 milyon dolar, kente genelinde ise 398 milyon dolar ihracat yapıldığını kaydetti.

DENİB ve kentin genel ihracatıyla ilgili bir açıklama yapan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DENİB üyelerince yapılan ihracat şubat ayında yüzde 1,6 arttığını ve 192 milyon dolar olduğunu ifade etti. İhracat artışının ocak ayından sonra şubat ayında da devam ettiğini vurgulayan Başkan Memişoğlu, DENİB ihracatının OcakŞubat döneminde yüzde 3,2 artışla 398 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Başkan Memişoğlu, “2020 yılı şubat ayında, DENİB üyelerinin yaptığı toplam tekstil ve konfeksiyon ihracatı 99 milyon dolar, elektrikelektronik ürünleri ihracatı 29 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller ihracatı 18,7 milyon dolar, madencilik ürünleri ihracatı ise 9,5 milyon dolar oldu. Bu rakamlarla DENİB’in toplam ihracatından tekstil ve konfeksiyon yüzde 51.5, elektrikelektronik ürünleri yüzde 15.1, demir ve demir dışı metaller yüzde 9.7, madencilik ürünleri ise yüzde 5 pay aldı. Son yıllarda artış ivmesini sürdüren makine ve aksamları sektörünün ihracatı şubat ayında yüzde 56 oranında artışla 6,2 milyon dolara yükseldi. Denizli makine sektörünün önemli bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. DENİB olarak sektörü desteklemek adına 2019’da URGE Projesi başlatmıştık. İlk faaliyetleri tamamlanan proje kapsamında 2020 yılı içinde ticaret ve alım heyetleri düzenleyerek ilimizin makine sektörünü dünyanın farklı bölgelerinde tanıtmayı amaçlıyoruz” dedi.



“DENİB üyeleri 139 ülkeye ihracat yaptı”

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülkeleri de açıklayan Başkan Memişoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şubat ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında ilk sırada 24 milyon dolar ile Birleşik Krallık yer alırken; ardından 20,7 milyon dolar ile Almanya, 15,1 milyon dolar ile İtalya, 13,5 milyon USD ile Birleşik Devletler ve 9,9 milyon dolar ile Fransa geldi. OcakŞubat 2020 döneminde DENİB üyeleri 139 ülkeye ihracat yaptı. 2020 sonu itibariyle ihracat gerçekleştirilen toplam ülke sayısının 180’e ulaşmasını öngörüyoruz.”

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