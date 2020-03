Başkan Örki vatandaşların derdini dinledi

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin her ayın ilk Çarşamba günü düzenlediği Halk Günü’nün üçüncüsü yoğun katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşlar dertlerini Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye bizzat iletirken, halk gününden sorunlarına çözüm bularak ayrıldılar.

Bulduğu her fırsatta Pamukkale’de yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her ayın ilk Çarşamba günü de Halk Günü ile Pamukkalelileri belediyede ağırlıyor. Halk Günü’nün Mart ayı buluşması YSE’deki ana hizmet binasında bulunan Pamuk Kafe’de yoğun katılımla yapıldı.

Başkan Örki, her zaman vatandaşlarla bir arada olduklarını söyleyerek, “Bizim kapımız her zaman sizlere açık. Zaman zaman mahallelerimizde çadırımızı kurup sorunlarınızı dinliyoruz. Bunun yanında da ayda bir gün de halk günü yapıyoruz. Burada ben, başkan yardımcılarım ve birim müdürlerimiz de hazır bulunuyoruz. Sorunlarınızı anında çözmek için çareler arıyoruz. Önemli olan Pamukkale’de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu” dedi.

Halk Günü’ne katılan vatandaşlar da uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. 5 yıldır Pamukkale’de yaşadığını ifade eden Mahmut Koçpınar, “Bu uygulama çok iyi. Herkes derdini belediyenin en üst noktasındaki kişiye iletebiliyor. Sorunlarımızın çözülmesi için geldiğimizde gösterilen ilgiden memnunuz” diye konuştu.

