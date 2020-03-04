Öğrenciler ‘vatan’ derslerini şehit evinin önünde işledi Bazı öğrenciler derste ağlayıp şehidin babasına sarıldı

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Denizli Raşit Özkardeş Ortaokulu öğrencileri örnek bir davranışı imza atarak ‘Vatan’ derslerini geçtiğimiz hafta sonu İdlib’de şehit olan Denizlili Halil Çankaya’nın babasının evinin önünde işleyerek şehit ailesine taziyelerini iletti.

Pamukkale ilçesi Raşit Özkardeş Ortaokulunda eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci ‘Vatan’ derslerini mahallelerinde bulunan şehit Çankaya’nın evinin önünde işledi. Türk bayrakları ile okuldan yaklaşık 300 metre ilerideki Çankaya’nın babası Mehmet Çankaya’nın evine yürüyerek giden öğrenciler burada saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrenciler daha sonra şehit babası Çankaya’ya sarılarak teselli etmeye çalışıp acısını paylaştı. Bazı öğrencilerin şehit babası Çankaya’ya sarılırken duygulanıp gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Yaklaşık 1 saat süren dersin ardından öğrenciler okullarına geri döndü.

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