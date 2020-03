Bülent Uygun’dan Fenerbahçe maçı açıklaması Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: “Tek üzüntümüz önemli adamların sakat olması” “Konum itibariyle her maç bizim için çok önemli”

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak, “Hafta sonu kazanmanın vermiş olduğu mutluluk takımımıza sirayet etmiş durumda ve tek üzüntümüz önemli adamların sakat olması. Konum itibariyle her maç bizim için çok önemli” dedi.

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Denizlispor, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi yeşil siyahlı ekip hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman öncesi maça ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanmaya devam ettiklerini belirtti. Hafta sonu oynadıkları Yeni Malatyaspor maçında kazanmanın vermiş olduğu mutluluktan takımın sirayet etmiş durumda olduğunu dile getiren Uygun, “Takım halinde cumartesi günkü maça en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Malum hafta sonu da kazanmanın vermiş olduğu mutluluk takımımıza sirayet etmiş durumda. Tek üzüntümüz sakatlıkların çokluğu, önemli adamların sakat olması. Takımın ana iskeletini kurduğumuz Lopes, Zakarya, Kibong ve Isaac gibi futbolcuların sakatlıkları, maçta Oscar’ın koluna aldığı darbenin, vidaları girdiği için orada ağrı ve şişme var. Bunlar tabi önemli eksiklikler ama futbolcu kardeşlerimiz de bulunduğumuz konum itibariyle her maç bizim için çok önemli” dedi.



“Belli rotasyonları uygulamak zorundayız”

Yeşil siyahlı ekibin kazanmak için mücadele ettiğini ve rakibin durumuna, sistemine ve uygulayacakları taktiklere göre saha durumunu uygulayacağını kaydeden Uygun, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kazanma adına sahada mücadele eden, kazanmak için futbolun bütün güzelliklerini yansıtan, rakibin kim olduğu değil bizim neler yapabildiğimize bakan bir oyun anlayışıyla Denizlispor camiasına yakışır bir şekilde sahada olacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz diye dua ediyoruz. Fenerbahçe camiası tabii bazen zorlukların üzerinden çok kolay kalkabilen bazen de yaşadığı zorluklar ne olursa olsun rakibin kim olduğu önemli değil, bunu atlatabilen büyük bir camia. Sonucunda yaşadıkları durumu, konumu, ortamı ne olursa olsun onlar her şeyin üstesinden fazlasıyla gelebilir. O yüzden bizim için onların düştüğü durum değil, bizim neler yapabildiğimiz çok önemlidir. Biz futbol adına bütün bireysel yeteneklerimizi, isteğimizi, arzumuzu sahada sergileyip inşallah futbolun güzelliklerini herkese izletmek istiyoruz. Rotasyon bazen mecbur devam etmek zorunda. Kadro yapısı itibariyle, sakatlıkların olması münasebetiyle belli rotasyonları uygulamak zorundayız. O günkü rakibin durumu, sisteme, taktiğe göre sahada uygulayacağız. Bazen sürprizlerimiz olacak ve ona göre gerekeni sahada yapacağız inşallah.”

