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DENİZLİ'de devrilen TIR'dan yola saçılan meyveler ulaşımın bir süre aksamasına neden oldu. Kazada TIR şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Denizli yönüne giden Cahit Değirmenci, kullandığı 45 TY 512 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR devrildi. TIR şoförü Değirmenci, yaralandı. TIR'ın dorsesindeki portakal, mandalina ve domatesler yola saçıldı. Değirmenci, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, ayakta tedavi edilirken, kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan tonlarca meyvenin temizlenmesinin ardından trafik 1 saat sonra normal seyrine döndü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Denizli

2020-03-05 12:04:21



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